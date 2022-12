Drina napravila velike probleme: Potopljen stadion u Zvorniku! (FOTO)

Nakon Slobode iz Novog Grada, još jedan prvoligaš Republike Srpske suočava se sa poplavljenim terenom.

Izvor: infobirac.net

Stadion zvorničke Drine je pod vodom!

Poplave su ponovo napravile probleme stanovništvu Republike Srpske, a nakon Slobode iz Novog Grada, čiji stadion "Mlakve" se u potpunosti našao pod vodom, slična situacija zadesila je još jednog člana m:tel Prve lige RS.

Kako prenosi portal "Infobirač", stadion Drine je potopljen, voda je ušla u mnoga domaćinstva na području opštine Birač, ali dobra stvar je da se u popodnevnim časovima očekuje pad vodostaja.

"Protok na HE 'Bajina Bašta' je bio oko 1.900 kubika tokom noći. Trenutni protok na HE 'Bajina Bašta' je 1.760 kubika, što je pad protoka u odnosu na sinoć, a to znači da bi se u Zvorniku u popodnevnim satima mogao očekivati pad vodostaja", rekao je Ivanović, a prenosi "Infobirač".

Podsjetimo, sa poplavama su se prethodnih dana suočavali na sjeverozapadu Republike Srpske, a obilne padavine stvorile su sada probleme i u istočnom dijelu Srpske.

Na području Zvornika rijeka Drina izlila se na poljoprivredno zemljiše u Tršiću, Roćeviću i u vikend naselju u Donjem Šepku, dok je u naselju Karakaj voda ušla u dvije garaže, rekao je Srni rukovodilac zvorničke Službe civilne zaštite Rajko Jurošević.

Jurošević je rekao da ni jednom naselju nizvodno od Zvornika voda ne ugrožava stambene objekte.

On je dodao da je Drina poplavila privremene montažne ugostiteljske objekte na gradskoj plaži, dok su se podzemne vode izlile na stadion Fudbalskog kluba Drina.

Jurošević je rekao da je protok Drine na Hidroelektrani Mali Zvornik jutros u 8.00 časova iznosio 1.930 metara kubnih u sekundi i da se očekuje da tokom dana počne blago da opada.

On je dodao da je Hidroelektrana Bajina Bašta sinoć preko prelivnih polja pustila 1.860 metara kubnih vode u sekudni, dok jutros taj protok iznosi oko 1.760 metara kubnih u sekundi, što znači da će vodostaj tokom dana postepeno opadati.

Izvor: Srna/Milorad Gutalj

Jurošević je ponovio da su mještani naselja uz Drinu, prema preporuci Civilne zaštite, uklonili vozila i drugu pokretnu imovinu radi predostrožnosti iako ne prijeti opasnost da se voda izlije u stambene objekte.

"Bujične i vode Sapne i Hoče su oko 50 odsto popunjenosti kapaciteta korita i nema opasnosti od poplava ni poljoprivrednog zemljišta ni stambenih objekata u naseljima kroz koja protiču", rekao je Jurošević.

On kaže da su pripadnici Službe civilne zaštite u stalnom kontaktu sa hidrolektranama Mali Zvornik i Bajina Bašta radi praćenja protoka Drine, dok se na terenu prati situacija i vremenska prognoza.

Jurošević je rekao da protok Drine na Hidroelektrani Mali Zvornik sve do 2.300 metara kubnih u sekundi ne ugrožava naselja nizvodno od Zvornika.

