Aleksandar Vojnović jedva čeka meč sa Moskovljanima: Slaviša Jokanović je složio tim, biće pravi test za Borac

Aleksandar Vojnović svjestan je ambicija Borca u predstojećem proljećnom dijelu sezone.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Fudbaleri Borca od subote treniraju u Banjaluci do 27. januara, kada putuju na pripreme u Antaliju.

Pouzdani štoper Aleksandar Vojnović i u nastavku sezone biće okosnica tima koji s klupe vodi Vinko Marinović. Najstandardniji igrač crveno-plavih iz prvog dijela ističe da mu prijaju metode trofejnog trenera i dodaje da je spreman za predstojeće izazove.

"Bila je duga pauza, ali nekako je brzo prošla, bilo je i dosta praznika. Mnogo igrača je otišlo, ali kostur ekipe je ostao na okupu. U uvodnom dijelu rada imali smo trčanje, ali većina treninga je s loptom i to je ono što raduje nas igrače. Rečeno nam je da neće biti puno “suvog trčanja”. Zadovoljni smo kako to sve izgleda. Bitan faktor jeste i to što smo dobili satisfakciju za urađeno na terenu u vidu naših plata. Sad smo koncentrisani samo na rad i da što bolje uđemo u nastavak sezone", rekao je Vojnović za "Glas Srpske".

Borac će u staroj bazi, u Antaliji odigrati četiri kontrolne utakmice. Prvi rival, već 29. januara, biće višestruki šampion Rusije, Dinamo iz Moskve, a prije povratka u Banjaluku protivnici će još biti danski Vejle, ruska Rodina i letonska Auda.

"Biće veliki izazov odigrati jedan jak meč protiv kvalitetnog rivala kao što je moskovski Dinamo. Srpski stručnjak Slaviša Jokanović složio je odlično tu ekipu, u vrhu su ruskog fudbala. Biće to pravi test za nas da vidimo gdje smo u odnosu na jednog renomiranog protivnika. Svi rivali su po mjeri, imamo stvarno sve preduslove da spremni uđemo u nastavak sezone", istakao je Vojnović.

Plasman u Evropu zacrtan je kao cilj svih ciljeva u Borcu. Vojnović i društvo u igri su za sve trofeje. U Premijer ligi su na trećoj poziciji sa šest bodova manje u odnosu na Zrinjski, dok su u oba kupa, Republike Srpske i BiH, ušli među 16 najboljih timova.

"Evropa je prioritet i maksimalan fokus će biti na ostvarivanju tog cilja. Želimo najviše u kupovima, a i u prvenstvu smo u vrhu, tako da ćemo vidjeti kako će se dalje odvijati stvari. Nikad se ne zna kako se može sezona otvoriti. Idemo od utakmice do utakmice pa ćemo vidjeti na kraju gdje će nas to odvesti", zaključio je Vojnović.

Aleksandar Vojnović nezamjenjiv je u Borcu na svojoj poziciji. Računajući sve igrače, odigrao je najviše minuta u prvom dijelu sezone. Nastupio je na 20 mečeva, na terenu proveo 1.830 minuta, postigavši pritom dva pogotka. Tresao je mreže Sloge iz Doboja te postigao pobjedonosni gol u derbiju protiv Željezničara u rodnom Novom Gradu.

