MONDO U ANTALIJI: Gle ko je u avionu! Mare Jovanović otputovao sa Borcem u Antaliju! (FOTO)

"Ono što sam doživio u Banjaluci i transparent Lešinara na oproštaju neću zaboraviti za cijeli život", poručio je nekadašnji defanzivac Borca Marko Jovanović, koji se našao u istom avionu za Tursku.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Fudbaleri Borca doputovali su iz Beograda u Antaliju, gdje će se naredne dvije sedmice pripremati za drugi dio sezone u kojem ga čeka borba na dva fronta – u Premijer ligi BIH i Kupu BIH.

Rano ujutro među "crveno-plavima" koji su čekali da se "čekiraju" na aerodromu Nikola Tesla viđeno je i nekoliko dobro poznatih lica od ranije.

Zajedno sa ekipom Borca čarter letom ka Antaliji putovali su i fudbaleri Sloge Meridian iz Doboja i srpskog prvoligaša, Železničara iz Pančeva, za kojeg igraju dva bivša igrača Borca.

Goran Brkić odigrao je jednu polusezonu za banjalučki klub, a mnogo dublji trag ostavio je Marko Jovanović, nekadašnji kapiten "crveno-plavih" i ljubimac banjalučke publike.

"Mnogo mi je drago. Kad sam saznao prije desetak dana da ćemo letjeti zajedno baš mi je bilo drago. Čujemo se stalno, na vezi sam sa većinom igrača. Bio sam i ljetos u Banjaluci, ali nisam uspio sve da ih vidim. Baš smo se srdačno pozdravili, a nakon kafice na aerodromu biće nadam se prilike i tamo u Antaliji, hotel smo pored“, rekao je za MONDO Jovanović.

I Borac i Železničar odlaze na pripreme za novu sezonu sa visokim ambicijama u nastavku sezone, Borac će jurišati na svoj četvrti izlazak u Evropu, a Železničar se boriti za titulu i plasman u Superligu Srbije.

"Mi imamo ambiciju da uđemo, Železničar je ozbiljan klub, jako dobro organizovan i imamo dobre šanse da uđemo, s druge strane Borcu naravno želim da ostvari svoje ciljeve. Nadam će da će da se uključi u borbu za titulu. Navijam, to nije potrebno ni govoriti. Svi znaju koliko mi je Banjaluka prijala“, rekao je popularni Mare, a onda nastavio priču o Banjaluci:

"Ono što sam doživio u Banjaluci od navijača Borca ne sjećam se gdje sam doživio. To poštovanje uzajamno i ljubav, to će mi ostati za cijeli život. I onaj transparent Lešinara kada sam odlazio 'Mare, hvala za sve', to ostaje velika satisfakcija za mene. Banjaluka mi je i kao grad prijala, ljudi kako su me dočekali. Moji drugari iz Banjaluke jako dobro znaju koliko sam zavolio taj grad i Borac. Sem Partizana nigdje nisam bio da sam ostao s toliko igrača u kontaktu. Sa svima sam u kontaktu, sa nekim manje, sa nekim više, sve pratim, sve gledam, a evo biće malo i druženja u Antaliji.“

Sada je stub odbrane Železničara i uvjeren da klub iz Pabčeva može da se izbori za plasman u srpski elitni rang.

"Železničar je jako ozbiljno organizovan klub za srpske uslove, ozbiljni ljudi ga vode. Pravi se novi stadion, poboljšan. Imamo dobru ekipu, imamo odličnog trenera i stvarno to zasad dobro izgleda. Krenuli smo malo lošije, ali onda smo se pronašli i dobro smo odradili posljednji dio prve polusezone. Dobro smo se pojačali i mislim da zaslužujemo da izborimo viši rang", zaključio je Jovanović kratki razgovor za MONDO.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!