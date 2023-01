Borac otputovao u Antaliju: Novi "RESET" crveno-plavih i pripreme za NOVI izlazak u EVROPU!

Ekspedicija Borca otputovala je ka Antaliji gdje će se naredne dvije sedmice spremati za drugi dio sezone.

Fudbaleri Borca završili su prvi dio priprema u Banjaluci, a nakon prve kontrolne utakmice u kojoj su bili vrlo uspješni i sa ubjedljivih 7:0 savladali Slobodu iz Novog Grada, vrijeme je za drugu fazu.

Crveno-plava ekspedicija u četvrtak kasno uveče krenula je ka Beogradu odakle će čarter letom sa još tri kluba u petak rano ujutro sa beogradskog aerodroma „Nikola Tesla“ krenuti ka svojoj sada već ustaljenoj zimskoj bazi – Antaliji.

Banjalučani će direktnim letom "uštedjeti" nekoliko sati i već u jutarnjim časovima stići u tursko ljetovalište u kojem zimske pripreme svake godine obavi po nekoliko hiljada klubova iz cijele Evrope, a prvi trening očekuje se u popodnevnim časovima.

Ekipa Vinka Marinovića u Turskoj se sprema za drugi dio sezone u kojoj će pokušati da izbori četvrto uzastopno učešće u evropskim takmičenjima kroz Premijer ligu BIH, ali i Kup BIH.

Marinović je jesenas preuzeo ekipu nakon odlaska Nenada Lalatovića i uspio da vrati na pobjednički kolosijek.

Pod njegovim vođstvom Borac je upisao sedam pobjeda, dva remija i tri poraza, a sada ga očekuje novi "reset" s obzirom na to da je ekipa koja je selektirana ljetos, dok je trener bio Nenad Lalatović, doživjela brojne promjene.

Crveno-plave su tokom zimskog prelaznog roka napustili Nikola Andrić, Milan Spremo, Dino Ćorić, Amar Begić, Marko Gajić, Goran Zakarić i Ivan Grgić, a u klub su stigli Jakov Blagaić, Sergej Dojčinović, Ivan Lagundžić i Nikola Pejović, a tu su i "povratnici" Marko Kujundžić, Filip Račić i Dejan Bosančić koji su proteklu polusezonu proveli na pozajmicama.

U međuvremenu je klub potpisao i profesionalne ugovore sa pomenutim Račićem, mladim Stefanom Marčetićem, koji je priključen prvom timu i u utorak je igrao protiv Slobode, te Danilom Moconjom, kapitenom juniorske selekcije.

Kostur ekipe je ipak sačuvan i većina standardnih prvotimaca je i dalje tu, uprkos tome što je bilo dosta odlazaka i što je jedno vrijeme klub bio u teškoj finansijskoj situaciji.

KO IDE U TURSKU? Trener Vinko Marinović u tursko ljetovalište poveo je 29 igrača, a na spisku putnika našli su se: Bojan Pavlović, Nikola Ćetković, Mladen Jurkas, Aleksandar Vojnović, Darko Lazić, Aleksandar Subić, Đorđe Milojević, Nedeljko Piščević, Enver Kulašin, Nikola Ninković, Dejan Popara, Obren Cvijanović, Benjamin Tatar, Alen Jurilj, Fedor Predragović, Jovo Lukić, Dejan Bosančić, Filip Račić, Ivan Lagundžić, Sergej Dojčinović, Momčilo Mrkaić, Jakov Blagaić, Nikola Pejović, Sergej Bogdanić, Danilo Moconja, Savo Šušić, Stefan Marčetić, Andrej Bosnić i Marko Kujundžić.

Sada slijedi onaj glavni dio priprema u Antaliji tokom kojih će Marinović i njegov stručni štab donekle podmlađenu ekipu spremati za nastavak borbe na dva fronta, a sigurno je da će u Turskoj imati odlične uslove.

"Kostur je ostao od prošle polusezone. Imamo i mlade igrače koji su došli i sigurno je da ćemo imati jedan balans mladosti i iskustva u ekipi. Priključili smo i jedan broj igrača iz omladinskog pogona, ono što sam dosad vidio je da imaju kvaliteta, talenta i kroz ovaj rad i da će kroz utakmice koje ćemo imati u Antaliji, a koje su dosta zahtjevne, dobiti dodatno iskustvo i ostati sa nama. I moje opredjeljenje i opredjeljenje kluba je da imamo što više igrača iz našeg pogona i nadam se da će tako biti i u budućnosti", rekao je trener Borca Vinko Marinović.

Tokom 14-dnevnih priprema u Antaliji crveno-plavi će odigrati i četiri prijateljske utakmice.

"Protivnici koje ćemo imati u Antaliji su zaista kvalitetni. Svi znamo ko je i šta je Dinamo Moskva, tu je i danski Vejle, ruska Rodina iz druge ruske lige i Auda iz Letonije. Biće dosta utakmica za tih 14 dana, sve su to kvalitetni protivnici, ali to nam je potrebno s obzirom na to da nas čeka teška sezona na proljeće i želimo da se što bolje i kvalitetnije pripremimo. Sigurno je i da će te utakmice izvući maksimum iz igrača, što je takođe jako bitno za nas i skupiće određeno iskustvo", istakao je Marinović.

Prvu zvaničnu utakmicu u proljećnom dijelu Borac će odigrati 18. februara, kada će u okviru osmine finala Kupa BiH odmjeriti snage sa Rudar Prijedorom.

Sedam dana kasnije igra se i premijerligaško kolo, a Borac će ugostiti sastav Širokog Brijega.

