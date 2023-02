(Po)najbolji intervju Miroslava Ćire Blaževića: Legendarni "trener svih trenera" bio je žrtva skrivene kamere (VIDEO)

Legendarni hrvatski trener dugo je imao strpljenja, a na kraju u svom stilu reagovao na "provokacije" lažnog novinara.

Ćiro Blažević, trener sa kultnom ulogom u regionalnom fudbalu, preminuo je nakon duge i teške bolesti. Odlazak "trenera svih trenera" pogodio je brojne fudbalske fanatike i sve one koji su decenijama bili svjedoci njegovog šarma. Oni se i danas prisjećaju kakav je šarmer bićo Miroslav Blažević, a to bi možda i najbolje moglo da se vidi kroz jedan intervju star skoro 15 godina.

Hrvatski trener bio je žrtva skrivene kamere davne 2009. godine, a u intervjuu koji je trebalo da uradi sa novinarom "Rečimirom Arnautovićem" brzo je postalo jasno da će se jako teško ispričati na obične teme. "Novinar" je konstanto postavljao isto pitanje, a Ćiro je poslije nekoliko minuta konačno izgubio strpljenje i počeo da psuje zbog nepripremljenosti sagovornika kojeg je zanimalo šta je promijenio u reprezentaciji Bosne i Hercegovine za šest mjeseci.

"Pa koliko puta si me to pitao? Tjeram te u pi*ku materinu, pa koga ti zaje*avaš? Nemoj me zaje*avati, je*o si mi mater. Ma jesi pripremio... Pa gdje su ti pitanja, je*o te Bog? U glavi? Ku*ac imaš u glavi, imaš u nogama, ti meni iz pete vadiš pitanja. Ne možemo, iako imaš tako lijepe oči i tako si lijep dečko. Ali nisi se pripremio", bio je jedan od Blaževićevih odgovora. Pogledajte kompletno uzimanje izjave od Blaževića:

Podsjećamo, Blažević je u leto 2008. godine preuzeo reprezentaciju Bosne i Hercegovine, a ovaj intervju nastao je nešto više od pola godine kasnije. Pod njegovom komandom BiH izborila je plasman u baraž za Svjetsko prvenstvo 2010. godine, ali je Portugal u oba meča bio bolji minimalnim rezultatom. Blažević je kao jednog od krivaca za neuspjeh istakao Zvjezdana Misimovića koji je bio omiljen u javnosti i tako sebi napravio problem, pa je u decembru 2009. godine napustio selektorsku funkciju.

