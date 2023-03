Vidić dobio podršku od ljubimca navijača Partizana: Donio posljednju titulu u Humsku, sad navija za Nemanju na čelu FSS!

Bivši trener Partizana otkrio ko je njegov izbor za predsjednika Fudbalskog saveza Srbije.

Fudbalski savez Srbije uskoro će dobiti novog predsjednika, a dvije legende Crvene zvezde boriće se za mjesto prvog čovjeka FSS-a 14. marta. Podrška Draganu Džajiću i Nemanji Vidiću stiže sa raznih strana, a o izborima koji nas očekuju oglasio se i Marko Nikolić, nekadašnji trener Partizana.

Čovjek koji je odveo crno-bijele do poslednje šampionske titule, nakon velikog preokreta u finišu sezone, podržao je bivšeg kapitena Mančester junajteda u ovoj borbi. Po godinama mu je mnogo bliži, vjerovatno slično gledaju na današnji fudbal, pa ne treba da čudi što je Nikolić u emisiji Uranak na televiziji "K1" govorio o razlozima za Vidićevo postavljanje na mjesto predsjednika Fudbalskog saveza Srbije.

"Fudbalski tereni su nam gori nego prije 40 godina. Fudbal ne mogu biti samo dva najveća kluba. Izvanredan je rezultat klubova i reprezentacije, to nikada nije bilo zaista, i prvi put na ljeto imamo dva predstavnika u Ligi šampiona. To je fantastično i sportski je super, ali ima stvari koje mogu biti i dosta bolje, jer to sve mora da bude svake godine. Predsjednik FSS treba tome da doprinese, svaki šraf u Savezu. Ja sam uvijek za mlađe kada je riječ o predsjedniku, i za svoju generaciju, za Vidića sam. Zašto je kod nas uvijek sve tako postavljeno za i protiv? Ajde da vidimo ko je gdje stručan, ko može da pomogne, ko ima ideje. Ja sam za promjenu za mlađe snage, da im se pruži šansa, onima u naponu snage. Stariji treba da imaju savjetničku, a ne rukovodeću ulogu. Vidić je ponudio dobar tim ljudi iz privrede i sporta, ponudio je ideju o tome da se radi puno i da se bude pošten. Ne kažem da druga strana to ne radi, naravno. Sa Vidićem sam razgovarao prije dva mjeseca i njegovi odgovori su bili za mene sjajni i bio sam srećan nakon tog razgovora. Želim mu svu sreću i mislim da može da donese mnogo, pa i ako ispuni samo 50 odsto onoga što planira."

Nekadašnji trener Partizana, Vojvodine, Rada i nekoliko inostranih klubova dodao je da ne treba da postoji rivalitet između predsjedničkih kandidata, ali da su iskusniji fudbalski radnici morali da stvaraju nasljednike. Po njegovom mišljenju, nekadašnji kapiten Crvene zvezde i Mančester junajteda ne treba da dobije šansu na funkciji tek sa 60 godina!

"Nije zdravo da to bude rivalitet, nije to ta vrsta borbe. Vidjećemo. Fudbal nije pitanje života i smrti kao što je rekao Dule, ali i oni su odgovorni. Ja bih postavio pitanje Bjekoviću, Zečeviću, Toletu Karadžiću, Džajiću - zašto nisu spremili nekoga iza sebe za sve ove godine nego uvijek idu na nove kandidature? Kada će doći Nemanja Vidić, sa 60 godina? Mora nekada da dobije šansu, da uđe i počne da radi", kazao je Marko Nikolić.

