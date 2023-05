Peleov mauzolej otvoren za posjetioce: Sve posjete su BESPLATNE!

Unutar mauzoleja, koji se nalazi na vertikalnom groblju kod Sao Paula, nalazi se Peleov kovčeg.

Izvor: EPA-EFE/Sebastiao Moreira

Mauzolej fudbalske legende Brazila Pelea, koji je izgrađen na groblju kod Sao Paula, otvoren je za posjetioce.

Posjete su besplatne od 9.00 do 12.00 i do 14.00 do 18.00 časova radnim danima, objavljeno je na sajtu groblja, a sve posjete moraju se ranije rezervisati na veb-sajtu.

Unutar mauzoleja, koji se nalazi na vertikalnom groblju kod Sao Paula, nalazi se Peleov kovčeg.

Pele je preminuo 29. decembra u 82. godini nakon duge borbe sa rakom debelog crijeva.

Izvor: EPA-EFE/Sebastiao Moreira

Legendarni brazilski fudbaler bio je jedini koji je tri puta osvojio Svjetsko prvenstvo – 1958, 1962. i 1970. godine. Sve do 2022. godine bio je najbolji strijelac u istoriji brazilskog fudbala sa 75 golova, ali ga je prestigao Nejmar (77).

Čak 18 godina, preciznije od 1956. do 1974. godine nosio dres Santosa, u to vijreme jednog od najboljih klubova na svijetu i nije imao nikakvu potrebu da ide u Evropu. Posljednje dvije sezone u karijeri "odradio" je i Njujork Kosmosima, gdje je takođe doprinio popularnosti "sokera" u SAD.

"Kralj fudbala", kako su ga često zvali, postigao 538 ligaških golova, ukupno 775 u zvaničnim utakmicama, pa onda i 1.301 – računajući, kao što je i sam Pele isticao, one na turnejama, pripremama...

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba/SRNA)