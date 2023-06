MONDO: Enver Kulašin ostaje u Borcu!

Dobra vijest iz banjalučkog kluba.

Krilni napadač Borca Enver Kulašin ostaće i naredne sezone u banjalučkom klubu, sa nosiocima igre Momčilom Mrkaićem, Nikolom Ninkovićem, Aleksandrom Vojnovićem, Nedeljkom Piščevićem, Darkom Lazićem i Ivanom Lagundžićem se pregovora, a Haris Ovčina nije u "igri".

Ovo je u izjavi za MONDO potvrdio Milan Tegeltija, predsjednik kluba sa Gradskog stadiona, koji je istakao da je informacija s "Kometa" istinita, što znači da je mladi fudbaler produžio "amaterski" ugovor.

"Istina je, Kulašin će i naredne sezone nositi dres Borca", rekao je Tegeltija.

Takođe, prvi čovjek banjalučkog kluba demantovao je tvrdnje pojedinih portala da će nosioci igre Borca iz prethodne sezone, Momčilo Mrkaić, Nikola Ninković, Aleksandar Vojnović, Nedeljko Piščević, Darko Lazić i Ivan Lagundžić napustiti klub.

"To nije tačno, niko to sa sigurnošću ne može da tvrdi. S njima smo u fazi pregovora, ne znam da li će neko otići, ali jednostavno u ovom trenutku, to nije istina", dodao je predsjednik Borca.

Takođe, demantovao je i da je doskorašnji fudbaler Veleža Haris Ovčina odbio dolazak u Borac.

"Nismo sada pričali s njim, osim prije mjesec dana, a to više nije aktuelno. Nije istina da je odbio našu ponudu jer mu nismo ništa ni nudili", zaključio je Tegeltija.