PREDSJEDNIK MI JE REKAO DA OVO KAŽEM - I REĆI ĆU! Burna konferencija u Superligi: "Ako bih ja počeo da pričam..."

Na terenu je bilo napeto, a onda su treneri došli na konferenciju za novinare.

Izvor: YouTube/FK Vojvodina

Javor je izgubio od Vojvodine u Novom Sadu 1:2 u dramatičnoj završnici, tako što je primio dva gola u nadoknadi vremena. Poslije meča, trener Ivanjičana Radovan Ćurčić govorio je o meču i o suđenju arbitra Marka Ivkovića, što mu je predsjednik kluba rekao da naglasi.

"Mislim da smo zaslužili više od poraza večeras i da smo u prvom poluvremenu morali da riješimo utakmicu, nismo to uspjeli. U drugom dijelu dogodio se očekivani pritisak Vojvodine, koja nas je svojim kvalitetom spustila malo niže nego u prvom poluvremenu. Njihov trud je nagrađen i čestitam im"

"Druga stvar koju želim da naglasim je da mislim da smo oštećeni u prvom poluvremenu. Poštene sudije mi kažu da VAR nije reagovao na igranje rukom za 2:0 u 44. minutu. To mi je predsjednik kluba rekao da moram da kažem javno i ja ću to reći. I mislim da je utakmica bez potrebe produžena osam minuta, jer ni u jednom trenutku naš doktor nije ulazio u teren, ni u jednoj trenutku nismo odugovlačili, Javor je igrao večeras i zbog toga mi je krivo. Naravno, napravili smo izmjene kao i u svakom drugom meču, a ovaj je produžen osam minuta bez ikakvog razloga", rekao je Ćurčić.

"Njihovom drugom golu, penalu su prethodila dva očigledna faula na našim igračima. To je ono što mi je na srcu da kažem. Ne umanjujem nimalo pobjedu Vojvodine, koja je apsolutno zaslužena, ali mi smo već treći put oštećeni od VAR-a u ovoj sezoni i to više ne može tako lako da se trpi za jedan mali klub kakav smo mi, jer nama je svaki bod veoma bitan u borbi za opstanak", dodao je on.

Na to je trener Vojvodine Ranko Popović uzvratio: "Ako bih počeo ja da pričam o nekim stvarima i kritikama, onda bismo ovu konferenciju odveli nekim drugim tokom. Pošto imam puno, puno zamjerki na neke stvari, da je trebalo da bude najmanje tri žuta kartona u prvom poluvremenu, onda ne bi moglo da se igra oštro i morali bi da se paze. Normalno je da mi to gledamo svako sa svoje strane i svako se svojem jadu zabavi kad mu se desi. To sam govorio u toku utakmice, sudijama direktno u oči, da su neke odluke išle u prilog Javoru, ne nama, kao i vremenske prilike".

Uprkos svemu rečenom i uprkos tenziji i na meču, dvojica trenera održala su konferenciju za novinare u prijateljskom tonu i tako su se razišli, uz zagrljaje i pozdrave. Oni su naglasili da je i odnos njihovih klubova prijateljski, i ove i prethodnih sezona.