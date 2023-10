Zvezdo, da li ima mjesta i za tvoje dijete? Mijatović u strašnoj formi!

Talentovani Jovan Mijatović još jednom skrenuo pažnju.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda već godinama zna da u svojim redovima ima biser srpskog fudbala - o talentovanom Jovanu Mijatoviću pričalo se i prije nego što je stigao do seniorskog fudbala! U prethodnom periodu sporadično je dobijao priliku u seniorskom timu crveno-bijelih, a nakon majstorija u dresu omladinske reprezentacije postavlja se pitanje da li je vrijeme i za nešto veću ulogu u prvom timu? Kod Baraka Bahara česte su rotacije, pa bi uskoro na terenu mogli da vidimo i napadača rođenog sredinom 2005. godine, sa daleko ozbiljnijom minutažom.

Ne bi to bilo upoznavanje Jovana Mijatovića i navijača Crvene zvezde - debitovao je talentovani fudbaler još prošle sezone, a ove odigrao 73 minuta i postigao gol tokom utakmice na kojoj je najmanje bio na terenu. Kako Crvenoj zvezdi ima da ponudi mnogo više od golova, njegov učinak ne treba gledati samo kroz taj parametar. Mijatović je koristan i kada je na krilu, i kada je drugi napadač, a posebno kada pred golom protivnika ima ulogu plejmejkera!

OVE SEZONE IGRA SVUDA

Talentovani ofanzivac Crvene zvezde ponovo je skrenuo pažnju na sebe golovima protiv Italije na prijateljskoj utakmici u Gornjem Milanovcu. Bio je dvostruki strijelac, a izveo je i malo remek-djelo u nadoknadi, kada je pogodio za konačnih 5:4 u korist čete Radovana Krivokapića. Golovi u nacionalnom dresu bili su nastavak njegove sjajne forme.

Sjajan gol Jovana Mijatovića za omladinsku selekciju Srbije koja je u prijateljskom susretu savladala Italiju sa 5:4!pic.twitter.com/4qxztNQ0uJ — Arena Sport TV (@arenasport_tv)October 11, 2023

Prije mjesec dana pogodio je mrežu Crne Gore u dresu reprezentacije Srbije do 19 godina, a u istom uzrastu je rešetao i u Ligi šampiona. Na gostovanju Mančester sitiju bio je strijelac u porazu (5:2), a u Beogradu je pogodio protiv Jang bojsa, što se ispostavilo kao pobjedonosni gol za crveno-bijele. Mijatović je odigrao šest minuta protiv Napretka iz Kruševca u trećem kolu Superlige i to mu je bilo dovoljno da se upiše u strijelce, pa se može reći da golgetersku formu nije pronašao samo u dresu Grafičara, sa kojim igra Prvu ligu Srbije. Razvojni tim crveno-bijelih trenutno je u veoma lošoj formi i bez pobjede je čak sedam mečeva, a Mijatović nije imao priliku da zablista u takvom okruženju.

RUNI, A BEKAM

Jedan od najtalentovanijih srpskih fudbalera već neko vrijeme nosi nadimak "Zvezdin Bekam", a oni koji su ga gledali mogli su da vide da na terenu nema ponašanje slavnog engleskog fudbalera. Ni po stilu igre, ni po fizičkom izgledu, Jovan Mijatović nije sličan slavnom fudbaleru.

Umjesto Bekama, Jovan Mijatović na terenu predstavlja Vejna Runija. Izuzetno je snažan, voli duel igru i ramenima može da parira defanzivcima koji ulaze u duele sa njim. Takođe, voli da igra u paru sa još jednim napadačem, da se povlači iza, uzima loptu i učestvuje u igri. Čak i kada je na ivici kaznenog prostora osmatraće koga bi mogao da razigra i kako da iskoristi priliku što se dobro pozicionirao i zagredio pred protivničkim golom - šut mu uglavnom neće biti prva opcija u takvim situacijama.

KO JE KONKURENCIJA?

Čini se da bi Jovan Mijatović mogao da se uklopi u formaciju 3-5-2, odnosno 3-4-1-2 koju Barak Bahar trenutno koristi u prvom timu Crvene zvezde, ali... Prevelika je gužva na napadačkim pozicijama u timu! Šerif Endiaje, Žan Filip Kraso, Piter Olajinka, Aleksandar Katari, Vladimir Lučić i Osman Bukari često zauzimaju baš ta dva mjesta u timu, pa je teško očekivati da će se otvoriti prostor da i Mijatović dobije zavidnu minutažu pred protivničkim golom.

Od šestorice nabrojnih fudbalera nijedan nije identičan tip kao Jovan Mijatović, a ako bi trebalo izabrati jednog - daću sebi za pravo da to kažem - mladi fudbaler je najsličniji Krasou. I Mijatović, kao što se vidjelo kod napadača iz Obale Slonovače, voli da bude kreator igre koji pozicijom u timu to ne treba da bude. Tako je dupla opasnost po rivala, a vjerovatno je to jedna od najbitnijih stavki zbog kojih je već godinama "u tefteru" evropskih skauta.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!