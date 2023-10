"Opet moramo da učimo iz svojih grešaka, ali bolje i to nego nikad!"

Stručni komentator TV Arena sport o porukama selektora Stojkovića poslije žreba i sada.

Reprezentacija Srbije u fudbalu izgubila je u Mađarskoj i sada je potpuno jasno da će meč protiv Crne Gore u utorak biti odlučujući za plasman na Evropsko prvenstvo. Ekipa Dragana Stojkovića Piksija moraće da pobijedi da bi praktično "ovjerila" svoje mjesto na završnom turniru i ostvarila plasman, koji je selektor najavio odmah nakon žrijeba, kada je vidio da je Srbija u neatraktivnoj i ne previše teškoj grupi. Ipak, Mađarska je opravdala to što je bila u prvom šeširu i oba puta savladala srpski tim.

"Vratiću se na samo jedno. Ponovo moramo da učimo iz svojih grešaka. To je gora opcija, ali bolje i to nego nikada. I kad je bio žrijeb, selektor je prvi rekao 'Idemo na Evropsko prvenstvo, sad vam kažem'. A ovih dana se priča 'Sve ćemo učiniti da odemo na Evropsko prvenstvo'. To mora biti obrnuto. U momentu ne potcijeniti nikoga. Da li da se kaže 'Sve ćemo učiniti da odemo na Evropsko prvenstvo, a onda kad se ode da kažemo 'Idemo na Evropsko prvenstvo'", rekao je Stojić za TV Arena sport.

Doduše, treba reći i to da Piksi i dalje ostavlj ulog visokim i da je i ovog oktobra rekao "ja ću da ih odvedem na EURO", a potom je i nakn poraza u Mađarskoj rekao da će njegov tim "uraditi šta treba" protiv Crne Gore.

"Neće biti lako u utorak protiv Crne Gore. Meč protiv Mađarske je bio proglašen najvažniji, a u stvari je to onaj protiv Crne Gore. Jedino da smo pobijedili danas. Trebalo je pripremati ovu utakmicu kao veoma važnu, a najvažnija je ona protiv Crne Gore, a ona uzgred rečeno nije imala meč i pobijedila je u prijateljskoj utakmici. Vjerovatno su kalkulisali sa snagom i energijom i doći će svježi na utakmicu", dodao je on.

