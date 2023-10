Poznati stručni komentator Ranko Stojić analizirao je poraz Srbije od Mađarske.

Izvor: TV Arena sport/Screenshot/MN Press

Reprezentacija Srbije izgubila je od Mađarske i drugi put u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo, čime je zakomplikovala svoj put na EURO 2024. U analizi poraza, bivši golman i sadašnji menadžer i stručni analitičar Ranko Stojić govorio je o tome da je u igri "orlova" nedostajao mir.

"Nikad nije dobro izgubiti, naravno da bi bio bolje da smo osvojili bar bod. Više me brine potrošena energija, mnogo je energije uloženo. Vidjeli smo u posljednjih pet minuta oba tima, ne na se koji je tim više istrošen. Imamo dva dana do Crne Gore, sreća pa nije dug put od Budimpešte do Beograda, biće malo vremena za rekuperaciju. Hrabri to što je bilo dosta kvalitetne igre, iako su posljednjih 20-25 minuta bile iznuđene izmjene, i zbog umora, a vjerovatno je i trener imao svoje taktičke zamisli".

"Bilo je malo haotično, ali smo i iz toga imali šanse. Naravno da smo bili u opasnosti da primimo treći gol, ostavljali smo samo Milenkovića i Pavlovića, čak je i Gudelj igrao ispred odbrane i bio prvi koji je započinjao napade. Sve u svemu, poraz nije prijatan ali možda nam je falilo sreće koje smo imali u Podgorici i u Bugarskoj".

Stojić je rekao da je pred reprezentacijom Srbije važna lekcija.

"Moraćemo da naučimo da se malo bolje ponašamo u nekim momentima na terenu. U smislu da znamo šta hoćemo u svakom momentu. I u smislu organizacije igre, mirnoće u nekim situacijama, u smislu da kad neki igrači uđu na teren znaju šta da rade i da znaju šta igraju. U nekim momentima je na lijevoj strani bilo tri-četiri igrača, a na desnoj je ostao samo jedan igrač. Mađari su uvijek znali šta da igraju".

Vidi opis "Igrači misle da tako treba - i to je ozbiljan problem srpskog fudbala!" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Profimedia Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Profimedia Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Profimedia Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Profimedia Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Profimedia Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Profimedia Br. slika: 9 9 / 9 AD

Takođe, kritikovao je i igru Srbije po lijevoj strani.

"Ne iskoristiš prilike... Tamo gdjeje trebalo da budemo najjači, da Terzić i Gaćinović igraju '2 na 1' protiv Mađara, da igra defanzivno, on (mađarski igrač Loik Nego) je pokazao svoje ofanzivne kvalitete. Gaćinović se nijednom nije vratio da pomogne Terziću, Terzić je očekivao da će svi igrači biti u liniji, nažalost Milenkoviću nije prvi put da ostane par metara iza ostalih igrača i automatski je ofsajd."

Stojić je ukazao na veliki propust u odbrani.

"Četiri igrača oko igrača koji postiže gol i nijedan mu ne izlazi u blok. Ovo u Engleskoj ne bi smjelo da se desi. To nije samo disciplina, oni misle da tako treba da igraju, tako su formirani, imamo ozbiljan problem u našem fudbalu u načinu kvalitetnog igranja odbrane. To nije uigrana akcija, već slučajnost, pogledajte Milenkovića kod njihovog gola, on ostaje umjesto da odmah ide u blok tijelom".

Srbija će naredni meč igrati u utorak, protiv Crne Gore i biće to najvažnija utakmica kvalifikacija, jer "orlovi" na stadionu Rajko Mitić moraju da trijumfuju da bi bili sigurni u plasman.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!