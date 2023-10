Rendulić pred duel sa Posušjem: Vraćamo se u stvarnost, domaća liga je prioritet

Nakon Evrope, gostovanje u Posušju.

Izvor: Promo/HŠK Zrinjski

Nakon nesretnog poraza od Legije u Konferencijskoj ligi, fudbaleri Zrinjskog se okreću obavezama u domaćem prvenstvu.

„Plemići“ će gostovati kod ekipe Posušja, a taj susret najavio je trener Zrinjskog, Krunoslav Rendulić koji je prvo govorio o pomenutom porazu od Legije.

„Vraćamo se u stvarnost. Poslije evropskih izazova, dolazi domaća liga koja je prioritet. Ako se vratimo na meč protiv Legije, zaključak je i nakon dva dana isti, da smo odigrali jako dobro i da nismo zaslužili poraz. VAR je presudio na našu štetu, a jedna snimka pokazuje da kod jednog poništenog gola, nije ni bilo ofsajda. Ostaje žal, ali to je prošlo i veseli nas to što smo igrali dobro, bili smo odlični, ali nas rezultat na kraju nije pomazio“, započeo je Rendulić koji se nakon toga osvrnuo na Posušje.

„Posušje nas je porazilo u Mostaru, a to samo dokazuje da je to bolja ekipa nego prošle godine. Izuzetno su čvrsti, jedini su iz donjeg dijela tabele sa pozitivnom gol razlikom i čeka nas teška utakmica. Oni su dobri, akod nas je velika potrošnja u posljednje dvije sedmice. Nešto ćemo 'zamiksat' i nadam se da ćemo biti na nivou“, dodao je on.

Kada je u pitanju igrački kadar, trener Mostaraca će moći računati na sve fudbalere osim Tičinovića.

Podsjećamo, meć na Mokrom docu se igra danas od 10.40 časova.