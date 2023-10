Kako da razvališ klub za četiri godine? Odlazak Tadića bio je posljednji ekser u kovčegu Ajaksa!

Kako se raspao moćni Ajaks, uprkos trofejima i stotinama miliona evra zarađenih transferima?

Košmarna jesen slavnog Ajaksa i dalje traje, jer holandski velikan poslije debakla u nedjeljnom derbiju protiv PSV Ajndhovena (2:5) zauzima posljednje mjesto na tabeli Eredivisije. To je čak sedmi poraz u posljednjih deset mečeva "kopljanika" u prvenstvu i Ligi Evrope, a ni u preostala tri nije pobijedio. Zato se mnogi i dalje čude i pitaju - šta se dogodilo četvorostrukom šampionu Evrope, koji je prošle sezone bio trećeplasirani u Holandiji?

Uoči odlaska kapitena Dušana Tadića (34), koji ove jeseni u Fenerbahčeu ima perfektan skor 10/10 u prvenstvu, uz učinak od šest postignutih golova i četiri asistencije, bilo je primijetno da je klub sa "Johan Krojf" arene pred pucanjem, ali niko nije mogao da predvidi da će se dogoditi ovakva implozija, koja će doslovno raznijeti na komade tim iz Amsterdama. Iako su uoči Tadićevog odlaska pojedine legende otvoreno bacale "otrovne strelice" ka Srbinu i ukazivale na to da je on problem, očigledno je postalo da je on bio jedno od posljednjih preostalih rješenja kluba, kakvih više nema.

A, baš pod Tadićevim vođstvom i nakon njegove večeri života na "Santjagu Bernabeuu", Ajaks je 2019. igrao polufinale Lige šampiona protiv Totenhema i sigurno niko nije mogao da pretpostavi da će samo četiri godine kasnije pasti u ovakav ponor. Pod vođstvom sadašnjeg menadžera Mančester junajteda Erika Ten Haga (2017-22), osvojene su tri titule, dvije duple krune i ostvarena je dominacija holandskim prvenstvom, a u to vrijeme su razigravani i igrači koji su plaćani desetine miliona evra - Entoni (Mančester junajted, 95 miliona), Frenki De Jong (Barselona, 86 miliona), Matijs De Liht (Juventusm, 85 miliona), Lisandro Martinez (Mančester junajted, 57 miliona), Davinson Sančez (Totenhem, 42 miliona) i to nije sve. A u međuvremenu su problemi postajali sve veći.

Prije svega, sportski direktor Mark Overmars bio je prinuđen da 2021. ode zbog se*sualnog uznemiravanja koleginica u klubu, a njegove zasluge za stvaranje moćnog tima bile su velike, jer je upravo u njegovom mandatu došao Dušan Tadić iz Sautemptona ili Sebastijan Ale iz Ajntrahta.

I upravo je Ale bio u grupi igrača koji su 2022. napustili klub i ostavili veliku rupu za sobom, koju nije uspio da popuni ni Tadić. U tom prelaznom roku Nusair Mazraui otišao je u Bajern, Andre Onana u Inter, Rajan Gravenberh u Bajern (pa u Liverpul), Ale u Dortmund, Lisandro u Junajted, Nikolas Taljafiko u Lion, Pep Šurs u Torino, Antoni u Junajted, Dejli Blind u Bajern... Ekipu je umjesto Ten Haga preuzeo Alfred Šrojder i iako je dobro ušao u sezonu otišao je u januaru zbog loših rezultata, a umjesto njega došao je Džoni Hejtinga, koji je uveo ekipu u finale Kupa, ali nije uspio da osvoji trofej, niti da napravi zapaženi rezultat u Ligi Evrope, u kojoj je ispao na početku nokaut faze od Union Berlina.

Novinari koji prate holandski fudbal, poput Majkla Stejtema, saradnika Bi-Bi-Sija i Skaja, ukazali su na to da je i minulo ljeto bilo tragično po klub iz Amsderdama, da je sportski direktor Sven Mislintan pogrešno trošio novac i da je loše skautirao pojačanja, dok je izvršni direktor Edvin van Der Sar morao da odstupi zbog poznatih zdravstvenih problema. U međuvremenu je Mislintat ušao u nategnut odnos i sa novim trenerom, Morisom Steijnom, a katastrofa je eruptirala kada je Dušan Tadić otišao. "Ekser u kovčeg Ajaksovog optimizma bio je kada je Dušan Tadić otišao i naveo da se nije složio sa pravcem kojim klub želi da ide. On je bio na dobrom putu da se penzioniše u Ajaksu i da postane trener, ali ovaj preokret, izvršen bez takta, razbesneo je druge iskusne igrače Ajaksa", piše Stejtam.

U takvoj situaciji, uz užasnu igru, loše rezultate, haos u odbrani, Mislintat je dobio otkaz, a navijači su oštetili dijelove stadiona. Očekivano, otkaz je dobio i trener Stejn, što je samo još jedna od mnogih neprijatnih vijesti iz Amsterdama, gdje na "Johan Krojfu" sada igra fenjeraš i ne djeluje da ima plan kako da se iščupa iz takve situacije.

