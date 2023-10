Banjalučani koji su nosili dres Sarajeva: "Bordo" tim u derbiju više može da izgubi od Borca!

Nekadašnji igrači Sarajeva i banjalučkog Borca, koji se u subotu sastaju u derbiju 13. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine na "Koševu", očekuju kvalitetan fudbal i da se poslije meča isključivo govori o onome što igrači pokažu na terenu.

Vule Trivunović, Marko Maksimović i Vladan Grujić su u igračkim karijerama branili boje banjalučkih crveno-plavih i sarajevskog "bordo" tima, pa su za MONDO najavili subotnji derbi na "Koševu".

Aktuelni trener Rudar Prijedora Vule Trivunović je u nekoliko navrata nastupao za Borac, kao i dva puta na "Koševu", gdje je s kapitenskom trakom na ruci i okončao igračku karijeru 2014. godine.

"Posljednji međusobni duel u Banjaluci je pokazao da obje ekipe imaju evidentan kvalitet. Sarajevo je vodilo, odigralo korektno, a s druge strane Borac je u jednoj seriji od nekoliko derbija: Najprije Sarajevo, pa Zrinjski, pa Široki Brijeg i sad opet 'Koševo'. To su sve utakmice, koje energetski prazne ekipu. Dobro je što se za ovakve mečeve nije potreban dodatan motiv, one posebno znače da će igrači mentalno biti u utakmici i dati svoj maksimum", rekao je Trivunović, ali nije želio da prognozira ishod subotnjeg meča.

"To je dosta nezahvalno, evo Sarajevo je dva puta poraženo od Sloge iz Doboja. Bez obzira na snagu koju ima individualno, evidentno je da ima i mane. Da li su to 'manji' protivnici, to ne znam, ali sigurno je da Sarajevo mnogo više može da izgubi nego da dobije. Borac može igrati mirnije, dosta zavisi i da li će se oporaviti Srđan Grahovac, koji donosi kvalitet na sredini terena. A ja kao nekadašnji kapiten oba kluba bih volio da sve protekne u najboljem redu i da se poslije utakmice isključivo priča o učinku fudbalera na terenu. I neka pobijedi bolji".

Marko Maksimović, banjalučki stručnjak koji je 2021. godine s Borcem osvojio šampionsku titulu, takođe je tokom igračke karijere jednu sezonu nosio dres Sarajeva.

"Utakmice Borca i Sarajeva, kao i one sa drugim sarajevskim klubom Željezničarom, izazivaju poseban interes kod publike, pa sigurno i predstojeći meč. Oba tima su u dobroj formi, bore se za titulu, Sarajevo igra na 'Koševu' pred svojim navijačima i tu je favorit protiv bilo koga. Ako gledamo formu, Borac je u jako dobroj seriji i s utakmicom u Sarajevu mogu dosta toga 'pojasniti' za nastavak prvenstva iako je još rano da se svode računi. Od sutra je tek novembar da bismo pričali o nekim zaključcima. Jasno je da su se Zrinjski, Sarajevo i Borac izdvojili i sigurno će se do kraja boriti za titulu", rekao je Maksimović.

Nekadašnji trener trebinjskog Leotara smatra da bez obzira na to ko će slaviti na "Koševu" nijedan tim neće izgubiti šanse za osvajanje trofeja.

"Ukoliko pobijedi Borac, razlika bi u odnosu na Sarajevo iznosila devet bodova, međutim, sjetimo se da je prije nekoliko sezona Sarajevo bježalo Borcu 13 bodova, pa na kraju nije uzelo trofej. Zato je rano govoriti o kraju sezone. Činjenica je da je Borac u dobroj seriji, Sarajevo je popravilo rezultate dolaskom Simona Rožmana, doduše imali su loš dan u Doboju. Takođe, očekujem i dobro popunjen stadion i dobru utakmicu. Sarajevo igra kod kuće, Borac je u dobroj formi, pa su šanse 50:50. Nedavno je bilo neriješeno u Banjaluci, a sad Sarajevu igra samo pobjeda. Borcu po mom mišljenju odgovara i neriješen rezultat, ali ne bih prognozirao rezultat. To je uvijek nezahvalno kad su u pitanju derbiji, što je pokazao meč i na Gradskom stadionu kada je izjednačujući pogodak Borca pao u sudijskoj nadoknadi. U svakom slučaju, nadam se dobroj utakmici na 'Koševu'", dodao je Maksimović.

I Vladan Grujić, nekadašnji reprezentativac BiH je igrao i za Sarajevo i za Borac, takođe očekuje dosta neizvjesnu i tvrdu utakmicu.

"Ekipa Borca je u evidentnom usponu, i rezultatski i igrački, vidjljiva je energija otkako se vratio Grahovac, to mi je najupečatljivije. Njegovim povratkom poboljšana je igra cijele ekipe, a prvenstveno Jove Lukića, što me jako raduje jer vjerujem da ima strašan potencijal. Borac je protiv Zrinjskog odigrao na vrhunskom nivou i pokazao je da je u usponu, a opet Sarajevo igra kod kuće i sigurno su najopasniji sad kad imaju malu krizu rezultata. Upravo zbog tog imperativa, a znam da Sarajevo igra najbolje kad su pod pritiskom, očekujem dosta izjednačen meč", rekao je Grujić i dodao da se ne bavi prognozama niti igra kladionicu.

"Ali, očekujem da će biti malo golova, po onoj staroj floskuli - biće 'prava prvenstvena'. Da li će ishod da ode na jednu ili drugu stranu, ne znam, ali vjerujem da će biti čvrsta utakmica bez obzira da li će ekipe željeti da napadaju. Posebno Sarajevo koje igra na svom terenu, mada ne vjerujem da će se iko zalijetati. Čekaće se greška, neka svoja prilika pogotovo preko bokova. Po mom mišljenje oba tima su kvalitetna, a cijela Premijer liga BiH se dosta podigla".

Prema njegovim riječima, za evidentan napredak kvaliteta fudbala u domaćem prvenstvu su zaslužni poboljšani tereni, a dodatno će porasti kada se naredne sezone uvede i VAR (video arbitar).

"Takođe, podizanju kvaliteta je doprinio i Zrinjski jer je svima u podsvijesti njegov uspjeh u Konferencijskoj ligi, što je jako dobro za naš fudbal. To je nesumnjivo zamajac za sve ostale klubove", istakao je Grujić.