Jedva se plasirali na EURO i smjenjuju selektora!?

"Najveći rival" Srbije u posljednjih deset godina mogao bi da smijeni selektora ako Švajcarska ne pobijedi u Rumuniji, na kraju kvalifikacija za EURO.

Izvor: Profimedia/Fabrice COFFRINI / AFP

Fudbalska reprezentacija Švajcarske na jedvite jade se plasirala na Evropsko prvenstvo i to samo zahvaljujući remijem sa tzv. Kosovom (1:1) usred Bazela. Pomogla im je i Rumunija, koja je pobijedila Izrael, tako da su Švajcarci iz jedne relativno lake kvalifikacione grupe uspjeli da odu u Nemačku tek kao drugoplasirani, uz dosta muke, ali i velikih problema unutar državnog tima koji sve više izbijaju na površinu.

U centru pažnje je selektor Murat Jakin koga tamošnja javnost kritikuje zbog igara Švajcarske posle Katara, a posebno zbog toga što su odnosi sa kapitenom Granitom Džakom ozbiljno "zahladnjeli". Zato su se pojavile i prve glasine o smjeni Jakina kojeg možda čeka otkaz iako je svoj tim odve ona Evropsko prvenstvo.

Cilj je ispunjen, ali način na koji se došlo do njega nije. Očekivalo se da dominantno dođu do prvog mjesta u konkurenciji Rumunije, Izraela, "Kosova", Bjelorusije i Andore, posebno jer je to donosilo i dobar žrijeb za Evropsko prvenstvo 2024, međutim Švajcarska će poput Srbije biti tek u četvrtom šeširu. Ipak, dok se u fudbalskoj reprezentaciji Srbije slavi plasman poslije dvije i po decenije, Švajcarci kritikuju svog selektora, posebno igrači:

"Trener vidi koliko sam dominantan u klubu na svojoj poziciji. Međutim, on je taj koji odlučuje na kojoj poziciji igramo, nije moj posao da odlučujem. Ali gdje god igrali, moramo da pružamo najbolje što možemo. Na kraju svega, to je ono što se računa", između redova je Džaka "pecnuo" svog selektora Jakina sa kojim je i ranije bio u sukobu.

Sada je prioritet za Jakina da u utorak od 20.45 u Bukureštu pobijedi Rumuniju za prvo mjesto, dok bi u suprotnom gotovo sigurno mogao da dobije otkaz. Već se spominje da bi mogao da ga naslijedi Lusijan Favr.







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!