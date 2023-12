Vlado Jagodić pred okršaj Sloge i Borca: Možda i najlakša utakmica! Djeluju impresivno, ali imamo svoje želje i motive

Dobojski premijerligaš ugostiće lidera u predstojećem premijerligaškom kolu.

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Sedam utakmica – sedam pobjeda, učinak je na domaćem terenu fudbalera Sloge Meridian, koji će prvog dana vikenda (16.00), na stadionu "Dr Milan Jelić" u Modriči, ugostiti Borac, premijerligaškog lidera.

Pod komandom Vlade Jagodića, dobojski premijerligaš je u dosadašnjem toku sezone osvojio 24 boda i nalazi se na petom mjestu, a u najavi duela sa svojim bivšim klubom, strateg Dobojlija istakao je da njegova ekipa nema šta da izgubi u ovom okršaju.

"Nije floskula, ali očekuje nas veoma zahtjevna utakmica. Imamo protiv sebe ekipu koja je nepobjediva 15 utakmica u nizu, nemaju poraz i zaista impresivno djeluju. Međutim, očekuje nas, po meni, možda i najlakša utakmica, a to pokušavam i igračima da kažem. Mi na ovoj utakmici nemamo šta da izgubimo, a možemo mnogo da dobijemo. Igrati protiv, u ovom trenutku i po mojoj procjeni, najbolje ekipe u ligi je pomalo i izazov. Sigurno je da i mi imamo svoje rezultate koje niko ne može da poništi, rad ovih igrača koji treniraju u nenormalnim uslovima", istakao je Jagodić, dodavši:

"Svaki dan mi sjedamo u autobus i idemo u blato, da treniramo u Kostajnici, vozimo se pola sata tamo i ovamo i normalno je da to uzima danak, tako da u ovom trenutku nisam siguran da li imam kompletan tim. Znam da nemam Jovića i Sinišu Dujakovića zbog kartona, i Srđan Grabež je igrač koji u ovoj sedmici nijedan trening nije odradio, dobio je nezgodan udarac laktom protiv Zvijezde 09. Pokrenulo je to bolove u bubregu i bubrežnoj šupljini i izazvalo mu reakciju, tako da nemamo ni njega. U svakom slučaju, imamo želju i motiv. Mi u posljednjih pet utakmica imamo samo jedan poraz i primili samo dva gola i bez obzira što protiv sebe imamo nepobjedivog Borca, onaj koji izađe na teren ima obavezu da pruži maksimum i realno je da pokušamo da ne izgubimo utakmicu."

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Već se, ističe Jagodić, šire komentari nakon sedam pobjeda kako Sloga mora da pobjeđuje u svim domaćim utakmicama, ali da to u praksi nije to baš tako...

"Mi smo pokazali i protiv Zvijezde 09 određene probleme u koje smo ušli i nadamo se da ćemo ovom utakmicom sa Borcem izaći iz toga. Ne treba zaboraviti da mi poslije sedam dana ponovo igramo domaću utakmicu, protiv direktnog konkurenta za opstanak (Posušje, op.a.). Ja i dalje potenciram da je nama cilj opstanak, kao i da u jednom od dva Kupa pokušamo da budemo konkurentni. To što mi imamo veliki bodovni saldo, to je zahvaljujući mojim igračima koji daju sebe čitavog. Ovakvi uslovi treniranja izazivaju mnogo viroze, mnogo temperature. Nema sedmice da nemam jednog ili dva igrača pod temperaturom i kad preskoče jedan ili dva treninga, onda je logično da nisu spremni. To je pomalo uzelo danak i protiv Zvijezde 09 gdje nismo bili onakvi kakvi smo bili ranije, ali smo pobijedili utakmicu."

Podsjetio je trener dobojskog tima da je ekipa u posljednja tri mjeseca upisala samo tri poraza.

"Izgubili smo od Željezničara, Veleža i Zrinjskog. To su jaki protivnici, ekipe iz gornjeg dijela tabele i favoriti prvenstva. Danas imamo trening, poslije kojeg ćemo odrediti grupu igrača koji će biti na raspolaganju. Određeni problemi postoje, imamo četiri virozna igrača. Među njima je i Dejan Vidić koji daje maksimum da trenira. Samo prvi trening u sedmici nije mogao da odradi, a sve druge dane trenira i daje sve od sebe, ali ja znam koliko se pati na treningu", istakao je Jagodić, koji očekuje i težak teren na modričkom stadionu.

"Ovo otopljenje je prividno jer se sutra očekuju padavine. Vidjeli smo kako je bio težak teren protiv Zvijezde 09, ali biće teško i nama i Borcu. Utakmica će biti prenošena, sve ćemo moći da vidimo, nadamo se da možemo, ako ništa drugo, da budemo tvrd orah. Mnoge moje izjave se nažalost pogrešno tumače, ali ja iskreno pričam. Ne može niko da nam uskrati želju i volju da odigramo pravu utakmicu i ostvarimo dobar rezultat. To što već ima bočnih vjetrova i što smo pojedinima već stali na žulj, to je njihov problem i neka to oni rješavaju, to me interesuje. Mi idemo dobrim putem, veoma bitne dvije utakmice imamo poslije Borca. Opterećeni smo kartonima i tu moramo dobro da razmišljamo o postavi sutra. Očekujem od igrača da daju maksimum i u toj situaciji vjerujem da ćemo biti tvrd orah", zaključio je Jagodić.

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Napadač Dejan Vidić udarna je igla Dobojlija u ovoj sezoni – na 14 utakmica postigao je čak deset golova, od čega pet u duelima sa Sarajevom i Željezničarom. U najavi subotnjeg okršaja, podvukao je da je Borac ekipa koja u dosadašnjem toku ima najbolju odbranu.

"Primili su najmanje golova u ligi (deset, op.a.) zaista su tim za respekt. Međutim, mi imamo svoje ciljeve i ambicije, dobro smo radili i trenirali ove nedjelje. Spremali smo se kao i za svaku drugu utakmicu, znamo da smo neporaženi na našem terenu. Fali nam par igrača, nismo kompletni što zbog kartona, što zbog viroze i sličnih stvari, ali ko god bude izašao na teren daće maksimum i da sa te strane neće faliti borbenosti", istakao je Vidić.

PREMIJER LIGA BIH - 16. KOLO:

Petak:

Velež - Sarajevo (18.00)

Subota:

Tuzla siti - Željezničar (13.30)

Sloga Meridian - Borac (16.00)

Nedjelja:

Posušje - Igman (13.00)

GOŠK - Široki Brijeg (19.45)

Ponedjeljak:

Zvijezda 09 - Zrinjski (13.00)







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)