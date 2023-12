Jovića prozivali, Leao odmah reagovao: Pročitao izjavu novinara, pa se oglasio zbog Srbina

Luka Jović upisao je gol i asistenciju u pobjedi Milana, a Rafael Leao stao je u odbranu Srbina zbog ranijih kritika.

Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Luka Jović dao je gol i upisao asistenciju u pobjedi Milana protiv Frosinonea (3:1). Više od dva mjeseca čekalo se da srpski napadač proradi i zbog toga je bio na meti kritika. U njegovu odbranu stao je Rafael Leao, najbolji igrač "rosonera" koji se oglasio na društvenim mrežama.

Italijanski novinar Masimo Marianela je u razgovoru za "Skaj sport" dao izjavu koja je iznervirala napadača Milana. "Ako Milan hoće da čeka Jovićeve golove, onda je to rizik, jer će ih dugo čekati", izjavio je Masimo prije meča. Na to je Leao reagovao i poslije sjajnog pogotka srpskog igrača okačio je samo jedan "smajli" i dobio je za to podršku navijača.

Portugalski napadač propustio je prethodne tri utakmice zbog povrede i trebalo bi uskoro da se oporavi. Olivije Žiru je suspendovan na dva meča zbog crvenog kartona i on se vraća na sljedećoj utakmici. Ostaje da se vidi kako će povratak njih dvojice da utiče na minutažu Jovića.

