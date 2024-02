Bomba! O golčini Tijane priča cijela Evropa: Srpkinje prave čuda, ovim remek-djelom idu u elitu! (VIDEO)

Tijana Filipović ima top u nozi, a zna i da lobuje!

Izvor: Facebook/Fudbalski savez Srbije/Screenshot

Fudbalerke Srbije će od 15.30 u Rejkjaviku igrati odlučujući meč baraža za plasman u najkvalitetniju diviziju Lige nacija. U prvom meču u Staroj Pazovi bilo je 1:1 (1:1) i sada će pasti odluka ko ide u elitu, a gol koji je Tijana Filipović dala na toj utakmici je pravo remek-djelo.

Poveo je srpski tim u 19. minutu kada je Jelena Čanković uposlila Tijanu Filipović, a njen udarac i pogodak su nešto što se zaista ne viđa svakoga dana. Fudbalerka koja nastupa u veznom redu za Spartak iz Subotice i Srbiju je postigla 14. pogodak za nacionalni tim na 28 mečeva tako što je iz prve lobovala golmanku protivničkog tima volejem.

Nažalost, ništa nije bilo od pobjede pošto je Aleksandra Johansdotir uspjela da izjednači na asistenciju Hlin Eiriksdotir za 1:1 samo pet minuta kasnije, a do kraja meča srpski tim je dobio i crveni karton.

Sada je pred Srpkinjama ključnih 90 minuta za prolazak dalje, a selektor Srbije Dragiša Zečević je istakao da je uvjeren da njegove igračice posjeduju kvalitet za A Ligu Nacija.

"Teren je fantastiučan, čak i vrijeme nije loše i ovo je mnogo bolje nego što smo se nadali. Igraće se na vještačkoj travi i mislim da naše igračice mogu da se prilagode na to. Još kada u vrijeme odigravanja utakmice ne bi bilo jakog vjetra, to bi bilo sjajno za nas. Biće ovo drugačija utakmica nego ona od prije nekoliko dana, a mislim da će biti i intenzivnija. Domaće igračice imaju pritisak jer igraju pred domaćom publikom, pa možda krenu i malo agresivnije. U svakom slučaju mi smo spremni na sve scenarije i opcije. Vjerujemo u nas, mislim da smo kvalitetniji tim i uz pristup koji djevojke imaju, mislim da ćemo odigrati najbolje sada kada je to najpotrebnije" rekao je selektor Srbije.

Uživajte u nestvarnom pogotku Srbije sa prvog meča:

Мајсторија Тијане Филиповић после сјајне асистенције Јелене Чанковић. Уживајте!#UWNLpic.twitter.com/o6IddZDxKh — Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije)February 26, 2024

(MONDO, N.L.)