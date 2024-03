Treći golman Partizana dobija priliku protiv Železničara

Golman Miloš Krunić koji je prošle sezone branio za Voždovac neočekivano dobija priliku na golu Partizana.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Partizana imaju samo još jedan izazov pred "vječiti derbi" i gostovanje Crvenoj zvezdi na stadionu "Rajko Mitić" - ukoliko u subotu popodne (18:30) na svom stadionu savladaju Železničar iz Pančeva, drugi okršaj protiv najvećeg rivala dočekaće kao lideri na tabeli. Trener Igor Duljaj ne može da računa na sve fudbalere za okršaj protiv Pančevaca, a priliku među stativama dobiće novajlija koji je stigao u januaru, Miloš Krunić (27).

Prvi golman Aleksandar Jovanović nakupio je žute kartone i zbog toga propušta meč u 23. kolu Superlige Srbije, a Nemanja Stevanović koji je jesenas bio njegova rezerva van terena je zbog koksaki virusa i sigurno se neće vratiti prije kraja sezone. Tako će veliki izazov biti postavljen pred Krunića, koji se u dresu Voždovca dokazivao na superligaškoj sceni, ali... Možda bi problem za crno-bijele mogao da bude to što on nema mnogo utakmica iza sebe u prethodnom periodu! Tačnije, od sredine marta 2023. do danas, za nešto manje od godinu dana, Krunić je branio na samo tri takmičarska meča!

Nakon što je u finišu prethodne sezone izgubio mjesto u timu od mlađeg andrije Katića, koji je i dalje prvi čuvar mreže Voždovca, Miloš Krunić se preselio na klupu "Zmajeva" i uglavnom sa nje gledao utakmice Voždovca. Nakon devet mečeva koje je propustio priliku da brani dobio je u posljednjem kolu prethodnog prvenstva, kada je Partizan u Humskoj savladao Voždovac (2:1), a Fuseni Dijabate i Kvinsi Menig zatresli mrežu iza njegovih leđa.

Uslijedio je rastanak sa beogradskim klubom i potpis ugovora u Saudijskoj Arabiji, gdje je Krunić stao među stative drugoligaša Hadžera. Na prvom meču kapitulirao je dva puta, na drugom je primio četiri gola, još jednom se našao na klupi za rezerve i to je bilo sve. Nakon samo tri mjeseca raskinut je njegov ugovor sa klubom u Saudijskoj Arabiji, a Miloš Krunić ubrzo je počeo da trenira sa prvotimcima Partizana. Kasnije se izborio i za ugovor u januaru, a sada će dobiti priliku da postane heroj Partizana - navijači će ga gledati kao miljenika ukoliko pred "vječiti derbi" sačuva crno-bijelima prednost na tabeli!

