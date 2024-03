Zvezda ovo ne može da plati: Zbog šest miliona ostala bez pojačanja za Ligu šampiona!

Ništa od dolaska reprezentativca Srbije Nemanje Maksimovića u Crvenu zvezdu.

Nemanja Maksimović karijeru nastavlja u Panatinaikosu, zvanično je potvrđeno. Grčki mediji plasirali su ove nedjelje informaciju da je reprezentativac Srbije na korak od potpisa za "zelene" iz Atine, a to je ubrzo i potvrđeno jer je Maksimović prihvatio trogodišnji ugovor vrijedan čak šest miliona evra, bez bonusa.

Prema informacijama iz Grčke, Maksimović je bio oduševljen i zbog toga što su gazde kluba iz Atine doputovale u Madrid kako bi pregovarale sa njim oko transfera, dok je takođe veliki plus i što stiže u "srpsko gnijezdo". Njega će u Atini dočekati dvojica reprezentativaca Srbije - Filip Mladenović i Filip Đuričić - dok je podsjetimo do ne tako davno ekipu vodio i srpski trener Ivica Jovanović. To dovoljno govori koliko su u Panatinaikosu zadovoljni Srbima i sve češće ih dovode.



Na ovaj način, Crvena zvezda ispustila je planirano pojačanje za ljetni prelazni rok, pošto se upravo Maksimović pominjao kao "bomba". Zbog toga je sada jasno da će Zvezda morati da traži na drugom mjestu novajliju u veznom redu, gdje je ocijenjeno da nedostaje još kvaliteta.

Podsjetimo, Nemanja Maksimović je Crvenu zvezdu napustio 2013. godine, kada je otišao u Veronu, pa u Domžale, da bi preko Astane stigao u Španiju. Valensija ga je dovela 2017. godine, a godinu dana kasnije prodala za 10 miliona evra u Hetafe. Ove sezone u predgrađu Madrida odigrao je 31 utakmicu i dao četiri gola. Maksimović je dugogodišnji reprezentativac Srbije i samo dva nastupa ga dijele od 50.

