Sloboda u ogromnom problemu - blokirani računi zbog duga od 900.000 KM!

Tuzlanska Sloboda je osam kola prije kraja sezone u Prvoj ligi BiH lider, uz pet bodova prednosti nad drugoplasiranom Stupčanicom.

Tim Zlatana Nalića tako je na odličnom putu da se vrati u premijerligaško društvo, ali se klub sa Tušnja ovog utorka suočio sa velikim, administrativnim problemima.

Crveno-crni su se oglasili saopštenjem, istakavši da je Advokatsko društvo Suljić blokiralo klupske račune zbog duga prema ovom pravnom licu, koji iznosi preko 900.000 KM!

"U ovaj iznos je uključena glavnica 475 hiljada KM, zakonska zatezna kamata od 21.01.2015., te troškovi postupka.

Radi se o pozajmicama firme Bosnafarm d.o.o. Tuzla iz perioda 2009. – 2012., dakle iz perioda kada je gosp. Davud Zahirović bio predsjednik upravnog odbora FK Sloboda.

Opštinski sud u Tuzli je presudom iz 2015. godine obavezao FK Sloboda da Bosnafarmu vrati ovaj dug, što je potvrdio Kantonalni sud u Tuzli presudom od 29.01.2019. čime je ova stvar pravosnažno presuđena.

Po pravosnažnosti presude ovo potraživanje je prešlo sa Bosnafarma na AD Suljić, a FK Sloboda se u ovom trenutku ne može baviti okolnostima pod kojima je potraživanje prešlo na Advokatsko društvo Suljić", naveli su iz kluba, nastavivši u saopštenju:

"Opštinski sud u Tuzli je odredio izvršenje u korist Advokatskog društva Suljić, tako da je tačno da su od ponedeljka, 22.04.2024. svi klupski računi blokirani. Ovo pitanje je jedno od urgentnih koje Odbor za upravljanje mora da rješava i s tim u vezi klub je dostavio prijedlog Sporazuma prema Advokatskom društvu Suljić ali nas je on obavijestio da buduću korespodenciju po ovom pitanju preuzima njegov advokat iz Sarajeva.

Niti jedan raniji saziv upravnog odbora se nije posvetio rješavanju ovog dugovanja, što je direktno doprinijelo tome da dug pređe iznos od 900.000,00KM; sama kamata je dosegla iznos glavnog duga.

Predstavnici Kluba su u nekoliko navrata obavili razgovore sa gosp. Suljićem i smatrali smo da je postignut visoki stepen saglasnosti u pogledu načina otplate dugovanja. Radi se o otplati duga mjesečnim ratama u jednom dužem vremenskom periodu, uz istovremeni otpis dijela zakonskih zateznih kamata.

U povodu blokade svih klupskih računa, želimo istaći i da je tačno da je gosp. Suljić insistirao da se FK Sloboda u sporazumu sa Advokatskim društvom Suljić obaveže da u strukturama Kluba, niti u strukturama Nogometnog saveza BiH neće participirati određena lica među kojima je i Elmir Šećerbegović. U FK Sloboda postoji Komisija za pravna i statutarna pitanja, koju je imenovala Skupština Kluba i koju trenutno čini četiri iskusna pravnika, među kojima su dva advokata. Njihov jednoglasan zaključak je bio da bi bilo pravno nedopušteno da Odbor za upravljanje u sporazumu sa Advokatskim društvom Suljić preuzima obaveze u pogledu učešća ili neučešća trećih lica u organima Kluba ili Saveza. Predmet odnosa sa Advokatskim društvom Suljić je finansijsko potraživanje, te bi bilo nedopušteno da FK Sloboda prema ovom povjeriocu preuzima bilo kakve druge obaveze osim onih koje su finansijske prirode, a naročito ne one obaveze koji se tiču prava trećih lica da se kandiduju u organe Kluba ili Saveza. Sa strane ovog Odbora za upravljanje to bi bilo prekoračenje ovlaštenja, a sa strane AD Suljić bi to predstavljalo ucjenu. Presudom je utvrđeno novčano dugovanje, te sporazum kojim se reguliše način izvršenja presude može regulisati samo način otplate novčanog duga.

Treba naglasiti da je opredjeljenje Odbora za upravljanje i trenutne garniture koja upravlja Klubom da sve ranije strukture koje su upravljale Klubom, ne trebaju učestvovati u organima Kluba, te ne trebaju imati podršku FK Sloboda u izborima za organe NSBiH.

Planiramo da u narednom periodu sazovemo i Skupštinu Kluba, koji je najveći organ Kluba, a na kojem bi Skupština usvojila zaključak da FK Sloboda neće podržati niti jedno lice koje je učestvovalo u upravljačkim strukturama Kluba u periodu do jula 2023. u postupcima kandidovanja za organe NSBiH. Takav zaključak bi bio obavezujući za sve delegate FK Sloboda u organima NSBiH.

Takva odluka bi bila dio strateškog opredjeljenja Kluba, ali takva odluka ne može da bude predmet Sporazuma sa Advokatskim društvom Suljić. Gospodinu Suljiću je dostavljen predmet sporazuma od strane FK Sloboda, kojima bi bio regulisan način otplate dugovanja prema dogovorenim novčanim iznosima i dinamikom. Uz najavljenu odluku Kluba da neće podržati ranije strukture Kluba u postupku kandidovanja za funkcije u NSBiH, očekujemo da će ovo rješenje biti prihvatljivo za drugu stranu.

Ukoliko to ne bude prihvatljivo, onda ovaj problem prelazi finansijske kapacitete Kluba i postaje problem samog Grada Tuzla kao najvećeg sponzora Kluba", rekli su u Slobodi.

