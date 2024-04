"Plavi" Stevanović: Previše se priča o problemima Partizana! Mi smo igrali fudbal i bez uprave!

Goran Stevanović govorio je o Partizanu pred novi derbi sa Crvenom zvezdom.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Bivši fudbaler Partizana Goran Stevanović gostovao je na TV Arena Sport uoči derbija u polufinalu Kupa Srbije i rekao je da mu smeta što se za razliku od dana kada je sam bio igrač, danas akcenat stavlja na suđenje. To se posebno odnosi na 173. "vječiti" derbi nakon kog je Partizan zaprijetio da neće ni doći na današnju utakmicu sa Zvezdom, pošto je smatrao da je žestoko oštećen zbog glavnog sudije Pavla Ilića.

"Vezan sam za Duljaja jer sam ga trenirao u reprezentaciji u Njemačkoj i uticao sam da bude tu. Partizan dosta oscilira kod njega, to je možda odraz svega što se dešava okolo, ali previše se priča o tome. Ja to ne volim. Previše se priča o problemima, a svako ima probleme, te plata, te ovo... Mi smo igrali bez uprave! Previše se naglašava to, ne kažem da je loše, ali kao da se traži alibi. Nema potrebe za tim. Teren je najbitniji. Neću da komentarišem suđenje, samo zeleni pravogaonik", poslao je savjet "Plavi" svom mlađem kolegi.

"Moramo da se vratimo samo igračima, ne može faul da nadmaši gol Severine, mora o njemu da se priča. Situacija je takva svuda u svijetu, svuda ima sudijskih grešaka, sad je na Barselona - Real Madrid poništen čist gol. Niko više ne priča o tome tamo... To mi baca sjenku na sve, mislim da Duljaj radi dobar posao, bilo je i dobrih i loših trenutaka. Recimo i danas Partizan može da iznenadi Zvezdu", naglasio je Stevanović i potom zaključio:

"Duljaj je dobar čovjek, napraviće u karijeri sigurno mnogo, ali previše se u Partizanu priča o svemu okolo, sve je važnije od samog terena. Ima i dobrih igrača, naprave se transferi kao Mihajla Ilića, to su stvari o kojima treba da se priča. Treba da se priča o školi Partizana, a ona je među dvije-tri najbolje u Evropi, sve to odvlači pažnju od svega na terenu".

Pratite uživo meč Crvene zvezde i Partizana u polufinalu Kupa Srbije, dok već znamo da pobednika u finalu u Leskovcu čeka sjajna Vojvodina.

