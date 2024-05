Bod po bod Juventusa – za Ligu šampiona! Roma nakon velikog derbija "visi" u borbi za evro-elitu

Veliki derbi završen je podjelom plijena.

Četvrto kolo zaredom Juventus je remizirao, ali je po principu "bod po bod" stigao nadomak ovjere plasmana u Ligu šampiona:

ROMA – JUVENTUS 1:1 (1:1)

/Lukaku 15 – Bremer 31/

Poslije Torina (0:0), Kaljarija (2:2) i Milana (0:0), bjankoneri su večeras remizirali i u velikom derbiju sa Romom (1:1). Poslije ovakvog ishoda, ekipa Maksa Alegrija ima 66 bodova i praktično je zakoračila u evro-elitu, dok tim Danijelea de Rosija "visi".

"Vučica" trenutno drži željeno peto mjesto sa 60 bodova, tri više od Atalante, ali ekipa iz Bergama ima čak dvije utakmice manje u odnosu na tim sa Olimpika. A upravo će ova dva rivala ukrstiti koplja u narednom kolu!

Odlično je meč počeo za domaće jer su u ranoj fazi meča stigli do prednosti. Poslije 15 minuta igre, u jednoj gužvi pred golom se najbolje snašao Romelu Lukaku, ali je do kraja poluvremena "stara dama" našla put do izjednačenja.

Federiko Kjeza je u 31. minutu predriblao čuvara na desnoj strani i poslao upotrebljiv centaršut pred gol Rome, a tamo je dobro odreagovao Bremer i udarcem glavom matirao Mileta Svilara.

Nisu se štedjela dva tima do kraja meča, željeli su i jedni i drugi pobjedu, pogodio je Kjeza i stativu na otvaranju drugog dijela, ali na kraju su veliki rivali drugi put u posljednja četiri meča podijelili bodove, čime zadovoljniji može da bude gostujući tim.







