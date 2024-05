Aleksandar Mitrović se ničega ne plaši! Navijači ga gađali sa tribina, on stao ispred njih i tražio još! (VIDEO)

Aleksandar Mitrović stao je pred navijače koji su gađali njega i saigrače na utakmici.

Izvor: Printscreen/X/A277As

Aleksandar Mitrović ne plaši se nikoga na terenu. Bilo da su u pitanju protivnički igrači ili nezadovoljni navijači. Pokazao je to svima i u Saudijskoj Arabiji na utakmici protiv Al Itihada u Kupu. Prvo se svađao sa sudijom zbog crvenog kartona za Sergeja Milinkovića-Savića, a onda i sa publikom.

U jednom momentu je sa saigračima proslavljao gol Abdulhamida u 81. minutu. On je sjeo na stolicu, ostali igrači su ga opkolili i slavili su pogodak. Nije se to dopalo domaćoj publici, pa su tako u jednom momentu počele da lete razne stvari u njihovom pravcu. Uglavnom su to bile čaše i flašice sa vodom.

Na snimku koji se pojavio na društvenim mrežama vidi se momenat u kom Mitrović prvo sprečava da jedna od tih flašica pogodi strelca gola, a onda staje ispred njih sa raširenim rukama. Pokazao je zavidne reflekse, jednu od njih je uhvatio u ruku, jednu je uspio i da šutne... Isprovociralo je to dodatno navijače koji su nastavili da gađaju.

Pogledajte 00:13 Aleksandar Mitrović Izvor: X/A277As Izvor: X/A277As

Ubrzo se srpski reprezentativac okrenuo i vratio se na teren. Zajedno sa Al-Hilalom je potom slavio veliki uspjeh, pobjedu i plasman u finale Kupa. Tamo će igrati protiv Kristijana Ronalda i Al-Nasra i taj okršaj zakazan je za 31. maj u Džedi, na stadionu koji ima kapacitet od preko 62.000. Tamo će biti bez Sergeja Milinkovića-Savića, osim ako žalba kluba zbog crvenog kartona ne urodi plodom, mada su za to male šanse.

