FSS ugostio Đorđa Marketija: Šta promjene UEFA znače za Zvezdu i Partizan?

Veći broj klubova, više utakmica, neizvjesnost od prvog do poslednjeg kola ligaške faze i kao logična posljedica, mnogo više novca u kasama klubova, osnovni su motivi promjene formata u sva tri UEFA takmičenja od sezone 2024/25.

Na inicijativu Fudbalskog saveza Srbije i Zajednice klubova Super i Prve lige, uvaženi gosti iz UEFA, zamjenik generalnog sekretara Đorđo Marketi i šef sektora za klupska takmičenja i kalendare Tobijas Hedštuk, boravili su prethodna dva dana u Beogradu i predstavnicima klubova iz Srbije, Rumunije, Bugarske, Mađarske i Crne Gore, objasnili do najsitnijih detalja novine u sva tri evropska takmičenja.

"Osjećam se zaista lijepo u Beogradu. Hvala Fudbalskom savezu Srbije i Zajednici klubova na dočeku i dobrodošlici. Uvijek je lijepo biti u Srbiji, državi koja ima veoma važnu ulogu u evropskom fudbalu", rekao je za sajt FSS Đorđo Marketi.

Još jednom je pohvalio ideju da se na jednom mjestu okupe predstavnici klubova iz cijelog regiona.

"Sastanci poput ovog u Beogradu mnogo su važni za sve nas koji se nalazimo u sjedištu evropske kuće fudbala. Nismo često u prilici da razmjenjujemo mišljenja na ovaj način. Iskoristili smo promjenu formata u evropskim takmičenjima da putujemo po Evropi, razgovaramo licem u lice sa predstavnicima klubova, objasnimo razloge naših odluka. Mnogo je tu novih detalja koje oni treba da znaju, ali je još važnije da odgovrimo na sva njihova pitanja i da na licu mjesta razjasnimo eventualne nedoumice."

Kako će publika koja je navikla na fazu po grupama reagovati na novi sistem sa 36 klubova i jedinstvenom tabelom?

"Mislimo da će novi format znatno povećati interesovanje javnosti za sva tri UEFA takmičenja. Pruža se šansa većem broju klubova da uzmu učešće u borbi za bodove. Umjesto tri različita rivala kao do sada, imaće priliku da odmjere snage sa osam protivnika, četiri meča igraće kod kuće, četiri na strani. Sve to garantuje veću neizvjesnost do samog kraja. Svaki klub će imati cilj koji može da ostvari i svaka utakmica će biti podjednako važna od prvog do posljednjeg kola."

Za klubove sa ovih prostora sve djeluje mnogo spektakularnije nego ranije?

"Sigurno da je tako. Sve simulacije koje smo uradili uz pomoć kompjutera, dale su željene rezultate.Provjerili smo svaki segment novog formata i nemamo dilemu da će efekat biti pozitivan. Naravno da će i navijačima Crvene zvezde i Partizana biti draže da gledaju više različitih ekipa u Beogradu, a tako je i sa svima drugima u Evropi."

Glavni cilj promjene formata je takmičenje u kome su svi u igri do posljednjeg kola i što manji broj utakmica bez rezultatskog značaja.

"Upravo je to suština. Želimo neizvjesnost od prvog do posljednjeg kola ligaške faze takmičenja. Sve utakmice posljednjeg kola igraće se u istom terminu. Ne kao do sada, razvučene u dva dana. Dakle, sve u istom danu i u isto vrijeme, jer je pretpostavka da će uoči posljednjeg kola mnogo toga biti nejasno po pitanju plasmana u nokaut-fazu."

Veći broj klubova, više utakmica, samim tim i mnogo više novca u kasama klubova. Ukupan budžet od 4,5 milijardi evra je cifra od koje se vrti u glavi?

"Riječ je o novcu koji će biti distribuiran klubovima, ali što je još važnije, profitiraće i klubovi koji ne učestvuju u evropskim takmičenjima. Sredstva solidarnosti povećavaju se sa 4 na 7 odsto, dakle sa dosadašnjih 170 miliona, na 308 miliona evra. To je suma koja će biti podijeljena svim ligama i klubovima koji nemaju privilegiju da budu učesnici UEFA takmičenja. Podatak koji svakako predstavlja esencijalni element raspodele prihoda u narednom periodu."

Još jedna važna novina glasi: ko ispadne iz jednog takmičenja, završio je sa Evropom.

"Baš tako. Izmjena koja nam daje garanciju da će Ligu Evrope ili Ligu konferencija osvojiti klub koji je i počeo sezonu u tom takmičenju. A ne eventualno klub koji je ispao iz Lige šampiona. Ovo pravilo je često bilo predmet diskusije u prethodnom periodu. Mnogi su, pozivajući se uglavnom na sportske motive, zamjerali zašto se klubu iz Lige šampiona daje prilika da se spusti nivo niže i da se bori za trofej. Sada smo i taj problem riješili."

Ono najljepše dolazi sa nokaut fazom. Teniski format i kostur koji određuje put sve do finala.

"Kao i do sada, najlepše kreće od osmine finala. Emocije tada dostižu vrhunac. Ligaška faza jeste lijepa, važna i podjednako zanimljiva. Ali kada krenu utakmice na ispadanje, sve je još spektakularnije."

