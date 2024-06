Srbija je jaka u odbrani! Kejn hvali "orlove": Mogu da nam naškode, moramo da budemo pažljivi

Hari Kejn imao je samo riječi hvale na račun srpske reprezentacije pred meč na Evropskom prvenstvu.

Izvor: EPA-EFE/Anna Szilagyi

Srbija počinje takmičenje na Evropskom prvenstvu u nedjelju i to protiv jednog od favorita za titulu. Igraće sa reprezetnacijom Engleske i taj meč počinje u 21 čas. Uoči te utakmice stižu izjave aktera, što možete da čitate u tekstovima izvještača MONDA Milutina Vujičića.

Glavna prijetnja "orlovima" biće Hari Kejn, a pred taj meč sjajni napadač se oglasio i imao je samo riječi hvale za sastav Dragana Stojkovića Piksija. "Srbija je tim koji može da ti naškodi ako nisi pravilno postavljen. Defanzivno su veoma jaki. Mogu da nam naprave probleme svojim kretnjama, imaju visoke igrače, tako da mogu da budu veoma opasni. Ukoliko ne budemo pažljivi, može to da bude veoma teška utakmica za nas. Moramo to da shvatimo", rekao je Kejn.

I on i navijači Engleske se nadaju da mogu da donesu titulu iz Njemačke. "Uzbuđen sam zbog početka šampionata, postoji i mala nervoza, ali je to normalno kako se mečevi približavaju. Mi smo nacionalni tim koji nikada nije osvojio Evropsko prvenstvo i želimo da ispišemo istoriju. Da bismo došli do tog cilja imamo dug i težak put pred nama."

Nahvalio je i svoje saigrače. "Moramo mnogo stvari da uradimo na pravi način, ako nisi na 100 odsto, onda možeš da budeš kažnjen. Ovo je jedan od najboljih timova koji smo imali, ako gledate po formi i po ligama u kojima mnogi igraju. Imamo mnogo mladih talenata koji se ne plaše ničega i samo žele da igraju", zaključio je Kejn.