Cijela rumunska reprezentacija ofarbala se u plavo! Najgluplji potez u istoriji: Ko su ovi ljudi na terenu?

Pakleno jak tim Rumunije učinio je sve što je mogao da ostane upamćen po gluposti, a ne po dobrom rezultatu. Na kraju ga nije ni bilo!

Dok rumunska reprezentacija Evropskom prvenstvu u Njemačkoj igra odlično u grupnoj fazi i bori se za plasman nakon dominacije protiv Ukrajine (3:0), ljubiteljima fudbala je sigurno drago se taj nacionalni tim vratio na velika takmičenja. Nije ga bilo često prethodnih decenija, jer je u ovom vijeku igrao na samo dva Evropska prvenstva (2008. i 2016), a na Svjetskom prvenstvu nije bio od Francuske 1998. A, generacija koja je tog ljeta 1998. igrala na Mundijalu učinila je takvu glupost da i danas mnogi stariji ljubitelji fudbala pomisle na nju kada ugledaju rumunsku selekciju na velikom turniru.

Naravno, bilo je to kolektivno farbanje kose u plavo zbog "jačanja timskog duha" nakon plasmana u nokaut fazu. Ekipa koju su predvodili Georgi Hadži, kapiten, napadač Marijus Lakatuš, defanzivci Georgi Popesku, Dan Petresku i drugi asovi evropskog fudbala učinila je što nijedan tim nije prije, ni poslije. Usred turnira fudbaleri Rumunije su se blajhali i "spržene" kose izašli na teren, čime su obilježili taj turnir i svoj nastup na način na koji nisu htjeli.

Sve je počelo kada su članovi tada "Zlatne generacije" rumunske reprezentacije na svom trećem uzastopnom Mundijalu zacrtali prvi cilj da prođu grupu. To su učinili kao prvoplasirani na tabeli, pobjedom protiv Kolumbije u prvom kolu 1:0 u Lionu, a potom i velikim trijumfom protiv Engleske u Tuluzu (2:1). Oduševljeni uspjehom, igrači selektora Angela Jordaneskua dogovorili su se sa šefom stručnog štaba da on obrije glavu, a oni svi da se ofarbaju. Skrenuli su tako pažnju na sebe i sebi skrenuli fokus do te mjere da su u trećem kolu odigrali neriješeno protiv Tunisa (1:1), a onda su odmah ispali u nokaut fazi, porazom od Hrvatske 0:1, golom Davora Šukera.

Pogledajte kako su rumunski igrači izgledali prije farbanja:

"U hotelu nisu znali da li smo to mi"

"Kada smo pobijedili Englesku, natjerali smo selektora da obrije glavu, a onda je bio naš red da ispunimo obećanje. Kao prvo, neki igrači su rekli da neće da pristanu, ali na kraju smo se dogovorili da to uradimo kao tim. Zato smo zamolili zaposlene u hotelu da nam nađu dvojicu frizera, koji su izblajhali svima nama kose veče prije utakmice protiv Tunisa. Uradili smo to poslije završnog treninga prije utakmice i niko nas nije vidio. Kada smo se vratili, ljudi u hotelu su mislili da je to neki drugi tim, a naše porodice su bile u potpunom šoku", rekao je Adrijan Ilie, tada napadač Valensije, strijelac gola za pobjedu protiv Kolumbije.

Napadač George Krajoveanu pamti da ga je glava pekla i da je imao pečate po glavi. "Iskasapili su nas. Bilo je toliko bolno da sam mogao da spavam samo na jednoj strani kreveta u naredna tri dana. Mislim da se nešto čudno desilo kada je frizer zamotao foliju oko naših glava", rekao je on. "Ja sam imao sreće jer sam u to vrijeme imao kratku kosu, pa to nije izgledalo tako loše, ali oni koji su imali dugačke kose... poput Lakatuša ili Iliea Dumitreskua, ta čudna žuta boja prosto nije izgledala kako treba na njima. Ja sam poslije turnira zadržao tu frizuru, dok nije opet kosa izrasla."

Ovako su izgledali Rumuni poslije farbanja:

"Izašli su na teren, nikome nije bilo jasno!"

I tadašnji komentator Emil Gradinesku imao je velikih problema da gleda sve te glave i kose koje se presijavaju i ne razlikuju. "Čuo sam trač da će to da urade, ali nisam vjerovao. Možete zamisliti moj šok kada je 11 plavušana istrčalo iz svlačionice. Strani komentatori su prilazili i pitali me šta se dogodilo, ali nisam imao pojma", rekao je on.

"Bila je to loša ideja i loše je izvedena. Igrači su samo prešli u ritam kao da su na odmoru i imali smo sreće da smo odigrali neriješeno protiv Tunisa, eto koliko smo loši bili. A onda smo se obrukali protiv Hrvatske."

Generacija koja je devedesetih blistala na velikim turnirima i na Mundijalu 1994. u Americi nesrećno ispala u četvrtfinalu - na penale protiv Švedske - više nikada nije ponovila uspjeh koji je proslavila farbanjem kose, niti je to uradila ijedna rumunska reprezentacija poslije te Francuske. Da li će u Njemačkoj ekipa Edvarda Jordaneskua to uspjeti? Mnogi navijaju da se to dogodi, a svi znaju kako ga sigurno neće slaviti. Iz rumunske baze u Njemačkoj niko neće zvati frizera da donese više od 20 pakovanja plave boje za farbanje kose.

