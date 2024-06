Matija Zakanji protiv Hrvata, kao Aleks Del Pjero protiv Njemačke 2006: On je bio moj heroj! (VIDEO)

Izjednačujući gol Italije protiv Hrvatske (1:1) u 98. minutu, strelca Matiju Zakanjija podsjetilo je na pogodak Alesandra Del Pjera u polufinalu Mundijala 2006. godine.

Izvor: IPA / Sipa Press / Profimedia

Krilni napadač Lacija Matija Zakanji nije znao da li će se uopšte naći na spisku "azura" za EURO 2024, a postao je heroj nacije nakon meča sa Hrvatskom (1:1).

Pogodio je mrežu Dominika Livakovića u posljednjem minutu sudijske nadoknade i upisao svoj prvi gol za Italiju u seniorskoj karijeri.

"Mnoge su mi slike prošle kroz glavu. Bila je to neopisiva emocija, bilo je važno da se kvalifikujemo kao drugi u grupi i jako sam srećan", izjavio je Zakanji italijanskim medijima.

Zakanjijev pogodak je praktično označio kraj meča s obzirom da je u pitanju bila osma minuta nadoknade.

"Iskreno, nisam ni shvatio da je to bio posljednji udarac na utakmici. Kad je lopta došla do mene, a (Rikardo) Kalafiori jako dobro dodao, nisam razmišljao. Potrčao sam i onda su me svi spljoštili! Uništili su me".

Izvor: ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia

Taj gol vratio je uspomene italijanskim navijačima na Mundijal 2006. godine i polufinale protiv Njemačke, koju je na sličan način srušio Alesandro Del Pjero u produžecima.

"Del Pjero je uvijek bio moj idol, imao sam njegov poster na zidu kao dijete. Prije nego što smo otišli u Njemačku, dočekao nas je u kampu, tada smo mogli razgovarati i preko Instagrama i bilo je tako uzbudljivo. Nadam se da će i sad pisati!", dodao je Zakanji, koji će u ovom sjajnom razdoblju za njega uskoro postati i otac.

Italijani će u osmini finala igrati protiv selekcije Švajcarske, a taj meč je na rasporedu 29. juna u Berlinu.