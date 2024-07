"Teško je gledati u sve to!" Oglasio se košarkaš koji je višak u Partizanu: Precrtali sve i kreću ispočetka!

Džejlin Smit, po svemu sudeći, neće produžiti ugovor sa Partizanom.

Partizan je ovog ljeta promijenio veliki broj košarkaša odlučivši se za rekonstrukciju kakva dugo nije viđena u Evroligi. Otišli su Kaminski, Doužer, Panter, Ledej, Smailagića i Ponjitka, na izlaznim vratima su još Kaboklo, Naneli i Avramović, dok je pomalo zamršena situacija sa Džejlinom Smitom.

Nakon prvih nedelja u Partizanu, niko nije očekivao da će Smit ostati u Beogradu, međutim u završnici sezone bio je možda i najbolji igrač crno-bijelih. Ali, produžetka ugovora i dalje nema, dok se na osnovu njegovih riječi u intervjuu za "Meridijan Sport" može naslutiti i da mijenja sredinu, jer kaže da je i rekonstrukcija dokaz da nešto jednostavno nije štimalo u Partizanu tokom prethodne sezone.

"To je, zapravo, najgori scenario. Ne viđa se to često u Evroligi. Čak i takav tim, kakav je Partizan, praktično je sve precrtao i krenuo iz početka. Teško je gledati sve to. Pričao sam sa generalnim menadžerom i pretpostavljam da kreću u drugom smjeru. Da žele novu grupu igrača, da ubrizgaju novu krv u kulturu kluba", kazao je Smit.

Prema njegovim riječima, pokazao je "šta može" u završnici sezone kada je igrao dobro, poručivši da je zahvalan na šansi koju je dobio kod Željka Obradović i nada se da će formu prenijeti i na ljeto sa Hrvatskom. Upravo od "Žoca" je mnogo naučio.

"Oh, čovječe. Bilo je to učenje. To čovjek koji je mnogo osvajao i onda želiš da upiješ što više toga. Čak i kada se ne obraća tebi, ti slušaš pažljivo, baš zato što je u pitanju - on! Mora da nešto zna kada je osvojio toliko trofeja. Osjećao sam se kao da ponovo prolazim kroz košarkaške osnove, jedan na jedan...", poručio je on.

