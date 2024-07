Borac u Albaniji može da ispiše nove stranice istorije! "To nam je ideja i želja, otvaraju nam se brojne mogućnosti!"

Fudbaleri Borca u srijedu igraju revanš utakmicu protiv Egnatije u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona.

Fudbaleri Borca u srijedu (17. jul) igraju revanš meč prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Egnatije (21.00).

Crveno-plavi u okršaj sa Egnatijom ulaze uz gol prednosti iz prvog duela, igranog u Banjaluci prije pet dana (1:0), a put Albanije kreću sutra. U devet časova Borčeva ekspedicija kreće čarter letom za Tiranu, a u Elbasanu će sutra uveče, od 20.30 časova, odraditi trening.

Pred Borcem je ogromna prilika za evropski iskorak jer bi u slučaju da eliminiše Egnatiju, ovog ljeta odigrao bar još šest evropskih utakmica ovog ljeta, na šta je na konferenciji za novinare podsjetio i trener Mladen Žižović.

"Ne želim da se ponavljam, ali ova utakmica mnogo znači i klubu, igračima i svima nama koji smo vezani za Borac. Naravno da razumijemo da je i njima od velike važnosti s obzirom na to da su ušli ambiciozno u ovaj dvomeč. Njima je, kao i nama, glavni cilj taj plej-of Lige konferencija, međutim vidjećemo poslije svega šta će se tu izdešavati. Ono što je nama bitno jeste da ulazimo sa određenom prednošću u ovaj revanš, da su igrači spremni i da jedva čekamo da odemo u Elbasan i da prođemo dalje", rekao je Hrelja, dodavši o igračkom kadru:

"Vidjećemo kakvo je stanje sa Pihlerom, međutim vjerujem da će on danas trenirati i da ćemo imati na raspolaganju sve igrače za revanš meč. Ekipa Egnatije je dosta agresivna i borbena, ovdje je to možda bilo malo i prenaglašeno. Ostali su bez dva igrača, veoma bitna u njihovoj rotaciji, Ndreke i Zejnulaija u veznom redu. Međutim imaju širok kadar, nastupaju u dva stila igre, pripremili smo se za oba, i za 3-5-2 i za 4-1-4-1. Upoznati smo sa svim detaljima, ne vjerujem da će biti nekih taktičkih iznenađenja sa njihove strane, tako da možemo da kažemo da relativno vrlo dobro spremni idemo u Elbasan na revanš."

Vjeruje Žižović da će albanski tim, s obzirom na minus od jednog gola iz prvog duela, od prvog minuta krenuti agresivno ka golu na kojem će stajati Damjan Šiškovski.

"Sve pripremne utakmice su odigrali dosta ofanzivno. Vjerujem da su se i za ovaj dvomeč spremali na takav način jer su znali da se revanš igra na njihovom terenu. Očekujem da izađu visoko i pokušaju da napadnu od prvog minuta, u tom njihovom stilu igre. Tako su igrali većinu utakmica prošle sezone u prvenstvu i u Kupu. Da je za njih rezultat i povoljniji, vjerujem da bi tako izašli. Ne možemo, međutim, da utičemo na to kako će oni igrati, na nama je da mi budemo pravi i da u tom ambijentu ostvarimo još jednu pobjedu."

Pravdu će u ovom duelu dijeliti iskusan arbitar, proslavljeni italijanski sudija Fabio Mareska, od kojeg se, s obzirom na autoritet, očekuje da smiri eventualne tenzije na Elbasan Areni.

"Mi se generalno bavimo suđenjem, na ovim prostorima. Mislim da se na ovakvom nivou, u Ligi šampiona, uopšte neće potencirati suđenje. Oni neka igraju agresivno, ali tu je sudija da zaštiti igru kao što je to radio sudija i u Banjaluci. U toj njihovoj pretjeranoj agresivnosti dobili su dovoljan broj žutih i crvenih kartona, tako da ako budu tako igrali vjerujem da ćemo mi imati znanja, snage i mudrosti da riješimo te probleme. Oni jesu agresivna ekipa i jesu prošle sezone mnogo puta bili kažnnjeni žutim i crvenim kartonima. To su i ovdje potvrdili, tako da očekujem sličnu utakmicu i tamo u Albaniji."

Borac skoro pola vijeka, od 1975. godine, nije eliminisao nijednog rivala u evropskom dvomeču. Sada je na sjajnom putu da to uradi.

"Ja bih uvijek potencirao igrače za sve što se dešava kad je dobro. Ideja nam je i želja da ispišemo nove stranice istorije. Da li ćemo uspjeti u tome, zavisi od mnogo faktora. Nije nam to teret, to je jedna privilegija, da u ovakvom ambijentu pokušamo da to uradimo. Sad nam se otvorila mogućnost da napravimo prave stvari, objeručke prihvatamo taj izazov i sa puno sreće i odlučnosti ćemo to pokušati da ostvarimo", zaključio je Žižović.

Uprvoj utakmici, u crveno-plavog junaka je izrastao Damir Hrelja, koji je postigao pogodak u šestom minutu nadoknade, za kolosalnih 1:0 pred albanski duel.

"Nadam se da ćemo što bolje odigrati ovaj susret i proći u naredno kolo. Ovdje smo ostvarili pozitivan rezultat, publika nam je bila 12. igrač, i nadam se da ćemo taj meč iz Banjaluke krunisati plasmanom u narednu fazu", istakao je Borčev krilni napadač.

