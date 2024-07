Albanci najavili "revanšizam", Mladena Žižovića to ne brine: Fudbalski fokus treba da bude na terenu

Borac u Elbasan nosi gol prednosti, trener zadovoljan, mada je moglo i bolje. "Bilo bi bahato da kažem da je moglo biti 2:0 ili 3:0", poručio je Žižović.

Borac slavi Damira Hrelju. Golom "rezerviste", koji je u igru ušao u drugom poluvremenu, Banjalučani su stigli do minimalne prednosti protiv Egnatije, pred revanš meč prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Dugo su se mučili "crveno-plavi" da probiju bedem Albanaca, ali na kraju su ipak uspjeli da dođu do pobjede, koja im garantuje nešto mirniji revanš 17. jula. Ipak, daleko od toga da je bilo šta gotovo u sudaru šampiona BiH i Albanije.

"S obzirom na važnost utakmice i činjenicu šta nam donosi prolaz, moram apsolutno biti zadovoljan pobjedom. Pod utiskom ambijenta, u prvom poluvremenu nismo izgledali kako smo htjeli. Imali smo i rovitih igrača koji su stisli zube i odigrali poluvrijeme. U nastavku mislim da je bila potpuna dominacija Borca i da smo zaslužili ovu pobjedu. Možda bi bilo bahato da kažem da je trebalo da bude 2:0 ili 3:0, ali u nekim situacijama mogli smo da donesemo bolje odluke. Bilo je nekih situacija, ali pobjedi ne treba da gledamo u zube. Imamo prednost koju smo željeli pred revanš i to je ono što nas čini budnim i srećnim. Ali, ovo je samo prvih 90 minuta, prvo poluvrijeme. I sa psihološke strane utakmica je bila vrlo teška, s obzirom na tenzije na terenu, ali mislim da su ekipe odigrale fer i sportski i da nije bilo problema. Razmišljalo se samo fudbalski, iako su gosti bili oštriji i dobili dva crvena kartona. Mi smo se dobro pripremili, nismo ušli u zamke koje su nam pripremili i na kraju smo nagrađeni pogotkom koji nam donosi prednost pred revanš u Elbasanu", rekao je nakon meča Mladen Žižović, šef stručnog štaba Borca.

Nisu Albanci bili zadovoljni suđenjem u Banjaluci. Istakli su to odmah nakon utakmice, prvo fudbaler Albano Aleksi, a zatim i trener Edlir Tetova. Najavili su svojevrsni "revanš" u Elbasanu, na šta Žižović ne želi da se osvrće.

Svi ste gledali utakmicu. Nismo dobili prekršaj na Borčevoj polovini. Ne znam zašto. Svi ste vidjeli šta se dešavalo, ali u Albaniji će biti drugačija utakmica. Znam da će biti težak meč, ali daćemo sve od sebe da prođemo dalje! EDLIR TETOVA

"To su njihovi problemi i to nas ne zanima. Mi smo skoncentrisani na fudbal i njima ćemo se revanširati, nadam se, dobrom igrom i maksimalnom koncentracijom svih 90 minuta. Te konotacije koje oni upućuju mislim da su sasvim bez osnova i ne vidim generalno kakvog revanšizma može biti, osim fudbalske utakmice. Fudbalski fokus treba da bude na terenu, po meni. Ako neko ima drugačije mišljenje, ja to poštujem", jasan je Žižović.

Na pitanje kako će Borac izgledati u revanšu, odnosno da li će braniti minimalnu prednost, Žižović je rekao da očekuje potpuno drugačiju utakmicu u odnosu na duel na Gradskom stadionu.

"Oni su došli da umrtve utakmicu i svih 90 minuta zatvorenom varijantom išli su ka remiju, sa petoricom igrača pozadi i jednim napadačem. Istovremeno, mi se nismo dobro snašli. Oni sada moraju stizati našu prednost i vjerujem da će ostati prostora za naše kontranapade. Oni su drugačija ekipa kod kuće, sigurno će igrati ofanzivno i 'visoko', kako su igrali sve pripremne utakmice, dok su se protiv nas spustili u niski blok. Vjerovatno ih je važnost utakmice na to natjerala. Ne vjerujem da će u revanšu igrati defanzivno, opstruišući igru, nego da će napadati od prvog minuta. Igraće sa dva napadača, ofanzivno, tako su osvojili duplu krunu."

Zoran Kvržić nije bio na svom nivou u prvom poluvremenu, ali razlog lošije igre je povreda koju vuče. Morao je Žižović da reaguje na poluvremenu i na teren umjesto Kvržića pošalje Damira Hrelju. Ispostavilo se da će to biti ključni detalj meča, pošto je Hrelja postigao jedini gol na meču, koji je Borcu donio veoma važan trijumf.

"Kvržić je stisnuo zube i odigrao 45 minuta. Nije odradio trening od četvrtka, ima problema sa povredom i tek juče je priključen treningu. Moramo sada prvo sumirati utiske, a onda vidjeti kojih 11 igrača će istrčati na teren. Imamo dovoljno vremena da se pripremimo. I oni su ostali bez dvojice igrača koji su isključeni, imamo i rovitih igrača, pa ćemo vidjeti ko će igrati u Elbasanu", rekao je Žižović, koji je prinudno izvršio još jednu izmjenu, kada je u nadoknadi Aleks Pihler morao ranije na klupu. "Pihler je dobio nezgodan udarac u duelu i tražio izmjenu. Morali smo da reagujemo i ušao je David Čavić."

Nema sumnje da fudbaleri Egnatije imaju pobjednički mentalitet. Aktuelni osvajač duple krune u Albaniji (i prošle sezone osvojili Kup), drugu godinu zaredom učestvuje na međunarodnoj sceni. Prošle sezone u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu eliminisani su od jermenskog Ararata, na penale, nakon dva remija (1:1, 4:4).

"Dosta su brzi, agresivni. Znali smo to. Kompaktna su ekipa, koja zna da diše na terenu svih 90 minuta. U posljednjih godinu dana promijenili su samo dva-tri igrača. Dugo igraju zajedno, osvojili su tri trofeja i sigurno su takmičarska ekipa, koja zna da igra na rezultat. Sve vrijeme krasio ih je pritisak i agresivna igra, što su pokazali i protiv nas. Igrali su na ivici žutog kartona, očekivano, s obzirom na sve", pohvalio je Žižović rivala.

Naglasio je da je, nakon svega, Borac ipak zasluženo slavio i stekao minimalnu prednost pred drugi susret.

"Smatram da su igrači Borca položili jedan veliki test, prije svega psihološki, s obzirom na to da su neki igrači prvi put istrčali pred ovoliki broj gledalaca. Nije jednostavno igrati u Borcu, nositi dres ovog kluba u ovako važnoj utakmici i ambijentu. Egnatija je kvalitetna, mi smo bili kvalitetniji, ali očekujemo drugačiju utakmicu u Elbasanu", zaključio je Žižović.

