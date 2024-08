Adem Ljajić treba da bude vraćen u nacionalni tim Srbije, poručuje Nenad Lalatović.

Izvor: MN Press/YouTube/Spartak Ždrepčeva Krv

Reprezentacija Srbije će poslije Evropskog prvenstva u Njemačkoj morati da traži novog organizatora igre pošto se Dušan Tadić oprostio od nacionalnog tima, a možda je rješenje u povratniku? Tako misli Nenad Lalatović koji se vratio u srpski fudbal i preuzeo Mladost iz Lučana.

On je naglasio da se u igri Novog Pazara sve vrti oko kreativnog veziste koji je do sada u karijeri nastupio 47 puta za srpski nacionalni tim i dao je devet golova. Ipak nema ga ni blizu spiska od 2019. godine, a prošle sezone se vratio u Novi Pazar i želi da sa klubom iz svog grada stigne do Evrope.

"U igri Novog Pazara gotovo da se sve vrti oko, po meni, trenutno najboljeg igrača u našem šampionatu, a to je Adem Ljajić. On, kao recimo i moj drugi omiljeni igrač Mirko Ivanić, igra sa toliko lakoće, pokazuje sjajne poteze i rješenja, postiže efektne golove…. Zato, javno bih iznio svoje mišljenje, poslije oproštaja Tadića Piksi bi morao da uputi poziv Ljajiću. Zato će nam on biti najveća briga", kazao je Lalatović pred duel Mladosti iz Pazara.

Vidi opis Nenad Lalatović poručio selektoru Srbije - on je najbolji! - "Piksi, imaš zamjenu za Tadića u Superligi!" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Promo/Mojih TOP 11/Neša Petrović Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: Promo/Mojih TOP 11/Neša Petrović Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: Promo/Mojih TOP 11/Neša Petrović Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: Promo/Mojih TOP 11/Neša Petrović Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: Promo/Mojih TOP 11/Neša Petrović Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: Promo/Mojih TOP 11/Neša Petrović Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: Promo/Mojih TOP 11/Neša Petrović Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: Promo/Mojih TOP 11/Neša Petrović Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: Promo/Mojih TOP 11/Neša Petrović Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: Promo/Mojih TOP 11/Neša Petrović Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: Promo/Mojih TOP 11/Neša Petrović Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: Promo/Mojih TOP 11/Neša Petrović Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: Promo/Mojih TOP 11/Neša Petrović Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: Promo/Mojih TOP 11/Neša Petrović Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: Promo/Mojih TOP 11/Neša Petrović Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: Promo/Mojih TOP 11/Neša Petrović Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: Promo/Mojih TOP 11/Neša Petrović Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: Promo/Mojih TOP 11/Neša Petrović Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: Promo/Mojih TOP 11/Neša Petrović Br. slika: 19 19 / 19

Što se tiče samog meča Lalatović je poručio da očekuje jako nezgodnog rivala, pohvalio je Pazarce i istakao da je to fudbalska sredina u kojoj bi volio da radi u nastavku karijere. "Očekujem izuzetno tešku utakmicu, jer tim Novog Pazara je kvalitetan, ima odlične pojedince, a imaće i podršku 12. igrača – njegove sjajne navijače. Moja velika želja je da jednog dana radim u Novom Pazaru, to je prava fudbalska sredina. Zaista bih volio da sa Pazarcima učestvujem na evropskoj sceni, jer tu euforiju bih želio da podijelim sa njihovom vjernom publikom. Ali, sada sam u Mladosti i jasno je da priželjkujem da se neporaženi vratimo u Lučane. Ponoviću, biće teško, ali vjerujem u ovaj tim i da možemo dostojno parirati domaćinu", zaključio je Lalatović.

(MONDO)

BONUS VIDEO: