Smoling otišao u Saudijsku Arabiju, Roma se ponovo okreće Humelsu

"Vučica" u potrazi za još jednim defanzivcem.

Izvor: Shutterstock

Nakon pet godina, Kris Smoling okončao je avanturu u Romi i preselio se u Saudijsku Arabiju, gdje će nositi dres Al-Fahje.

Rimski klub zato i dalje pokušava da dođe do dogovora sa njemačkim veteranom i trenutno slobodnim igračem Matsom Humelsom, ali polako ističe rok tokom kojeg bi dogovor mogao da se realizuje. U međuvremenu, Galatasaraj se pojavio kao potencijalni kandidat za potpisivanje ugovora sa 35-godišnjakom ako plan sa "vučicom" ne uspije.

Prema izvještajima iz "Korijere delo Sport", Roma je Humelsu ponudila ugovor do kraja sezone sa opcijom produženja, koja se automatski aktivira ukoliko odigra više od 50 odsto utakmica u sezoni 2024/25.

Izvještaji iz Italije potvrđuju da je Roma ponudila dva miliona evra da dovede njemačkog internacionalca do kraja sezone. "Vučica" to smatra velikodušnom ponudom, s obzirom na to da je ostalo još 10 mjeseci do kraja sezone 2024/25, a ne 12.

Humels, za kojeg je Roma pokazala interesovanje još na početku prelaznog roka, uzeo je vrijeme da razmotri ponudu sa svojim ocem Hermanom, koji je ujedno i njegov lični menadžer, dok Roma mora brzo da zaključi dogovor ako želi da uključi Humelsa na spisak za Ligu Evrope za predstojeću sezonu.

Rok za podnošenje spiskova ekipa za Ligu Evrope UEFA-i je večeras u ponoć, pa Roma mora da završi posao prije tog vremena ako želi da koristi Humelsa u prvom dijelu evropske kampanje.

Za Humelsa se interesuje i Galatasaraj, koji je obezbijedio dogovor sa Napolijem oko pozajmice Viktora Osimena. Nigerijac je stigao u Tursku, gdje mu je upriličen veličanstven doček.

Galatasaraj je prvobitno ciljao na dovođenje Marija Ermosa, koji se ipak odabrao Romu, pa su i dalje u potrazi za novim štoperom. Raniji izvještaji u utorak sugerisali su da bi Roma mogla da se okrene Kostasu Manolasu ili Džoelu Matipu ako ne uspiju da zaključe dogovor sa Humelsom.

(MONDO)