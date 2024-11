Vladan Milojević stavio sve na "crveno" i nije zato izgubio! Ocjene fudbalera Crvene zvezde protiv Barselone

Pročitajte kako smo vidjeli učinak fudbalera Crvene zvezde u porazu od Barselone 2:5 u Ligi šampiona.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Crvena zvezda je doživjela sudar sa moćnom Barselonom i u njemu prošla onako kako se i moglo očekivati - 2:5.

Ovako smo vidjeli taj meč.

Marko Ilić - 5,5

Među zapaženijim pojedincima u sredu Zvezde, uprkos ubjedljivom porazu, a to nikada nije dobar znak. Primljeni golovi nisu njegova krivica, odbranio je nekoliko dobrih prilika gostiju.

Seol Jung Vu - 5,5

Sasvim pristojna partija reprezentativca Južne Koreje. Fizički je najviše mogao da parira igračima Barselone, što je od prvog minuta bilo upadljivo. Pokušavao u da bude ofanzivan, posebno u prvom dijelu kada se nekoliko puta ubacio i centrirao. U odbrani, tako je kako je - preteško protiv Barselone.

Naser Điga - 5

Navikli smo da bude najbolji igrač Zvezdine odbrane, večeras je bio među najgorima na terenu. Silne muke imao sa svim fudbalerima Barselone koji su napadali crveno-bijele u Beogradu, iako ovo nije bila utakmica gdje će se brojati krivci za golove.

Uroš Spajić - 5,5

Kada je Zvezda u niskom bloku, Spajić je njen kapiten u pravom smislu te riječi. Mnogo mu više prija kada ne mora da brani dubinu, pa se u odnosu na to koliko takvih situacija bude mjeri i njegova ocjena. Danas je bio pouzdaniji od Đige, što nije bio čest slučaj na evropskoj sceni, ali će mu to biti nedovoljna utjeha.

Milan Rodić (do 59. minuta) - 5

Fizički nije na nivou koji zahtijeva Liga šampiona, ali je imao nekoliko dobrih poteza na iskustvo. Ipak, u onim drugim bilo je očigledno da je iznuđeno rješenje trenera Milojevića, što je pokazala i izmjena nakon koje je Elšnik igrao lijevog beka.

Rade Krunić - 5

Napravio je prekršaj za prvi gol Barselone, u opasnoj zoni za centaršut. Potom je asistirao Silasu sjajnom loptom "iz prve", ali ga je bilo premalo da bi Zvezda uspjela još nešto da uradi na sličan način. Ponovo je bio među lošijim akterima utakmice, ovog puta uz jedan dragocen bljesak.

Gelor Kanga (do 73. minuta) - 5,5

Jedan od onih kojima veličina protivnika nije vezala noge. Zapravo, Barselona je motivisala veznog fudbalera iz Gabona da na iskustvo odigra možda i posljednji veliki meč u crveno-bijelom dresu. Bio je iznenađenje Vladana Milojevića, ali i stabilnost tima na terenu.

Silas (do 82. minuta) - 5,5

Izvor: MN PRESS

Ako je trebalo da navijači nedjeljama čekaju konkretniji učinak da bi on na kraju donio izjednačenje protiv Barselone, vrijedilo je. Moraće češće ovako, jer je Barseloni pokazao da u njemu ima fudbala i za najjače evropske lige. Do sada smo to od njega u Zvezdi vidjeli tek nekoliko puta.

Timi Maks Elšnik - 5

Izvor: MN PRESS

Počeo kao ofanzivni vezni, završio kao lijevi bek i ostao bez doprinosa na obje pozicije. Nije mu za zamjeriti, imao je pretežak zadatak na obje pozicije i nijedna mu nije prirodna. Utisak je da se njemu igrao fudbal više nego što je Zvezda to mogla da uradi.

Andrija Maksimović (do 73. minuta) - 5

Izvor: MN PRESS

Od velikih riječi sa konferencije nije ostalo mnogo. Iako nije bilo razloga za tako nešto, uplašeno je počeo meč. Vladan Milojević ga je opteretio defanzivnim zadacima, ali to nije izgovor da onako uplašeno napada Kundea u prvom dijelu meča. Kad god su ušli u duel Francuz mu pokazao kako veliki dječaci igraju.

Šerif Endiaje (do 82. minuta) - 5,5

Koliko je duela ove jeseni dobio u Ligi šampiona, sve je teže pronaći štopera sa vrhunskog nivoa kojeg još nije "otresao". Mučio je obojicu u dresu Barselone, a velika šteta što je bio u ofsajdu nekoliko sekundi prije nego što je izveo najbolji potez na meču. Istina, odmah poslije toga je debelo promašio okvir gola.

Felisio Milson (od 59. umjesto Rodića) - 5,5

Izvor: MN PRESS

Dva gola u Ligi šampiona ogroman su učinak krilnog napadača koji još nije ni starter u Milojevićevom timu. Unio je brzinu i energiju, imao dobre poteze i pored gola, ali fali još jedan detalj da se u potpunosti uklopi.

Dalsio (od 73. umjesto Kange) - bez ocjene

Nekoliko situacija na sredini terena u kojima je učestvovao premalo su da bismo hvalili ili kritikovali.

Luka Ilić (od 73. umjesto Maksimovića) - bez ocjene

Kao i u dosadašnjem mečevima Lige šampiona, falilo mu je tempa da isprati utakmicu.

Katai (od 82. umjesto Endiajea) - bez ocjene

Premalo vremena na terenu

Jegor Prucev (od 82. umjesto Silasa) - bez ocjene

Premalo vremena na terenu

Vladan Milojević - 5,5

Ništa u timu Crvene zvezde nije bilo katastrofalno. Mnogi će reći da je čitavu utakmicu stavio "na crveno" izborom Gelora Kange, ali je nije zbog toga izgubio. Gabonac je više donio nego odnio, a zanimljiva je bila ideja i sa Maksimovićem na krilu, posebno u fazi odbrane. Bez obzira što je poraz ubjedljiv i sa te strane se može porediti sa Monakom, ovdje je posao stručnog štaba bolje odrađen.

