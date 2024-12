Duel sa Željezničarom kao nastavak paklenog niza Sloge: "Da izađemo silno motivisani i dođemo do pobjede!"

Sloga će na domaćem terenu odmjeriti snage sa Željezničarom.

Domaćim duelom sa Željezničarom (srijeda, 13.00) nastavlja se paklen raspored utakmica za Slogu Meridian.

U posljednjih mjesec dana Dobojlije su u Premijer ligi BiH igrale samo protiv timova koji imaju najviše ambicije, a okršaj sa timom sa Grbavice dolazi kao nastavak tog niza.

"Željezničar se nalazi u jednoj izuzetnoj formi. To je jedina ekipa koja u posledjnih pet kola ima svih pet pobjeda i koja ima gol-razliku 12:1 u tih pet mečeva. Svakako se radi o jednoj kvalitetnoj ekipi i biće am teško sutra protiv takve ekipe da napravimo dobar rezultat. Sa druge strane, mi smo u seriji teških utakmica, gdje smo u prethodne četiri utakmice za protivnike imali dva puta Borac, Zrinjski i Sarajevo. U ovoj petoj utakmici protivnik je Željezničar, ali moramo da nađemo mogućnosti i snage da izađemo silno motivisani, da damo sve od sebe i da jednom dobrom partijom dođemo do pobjede koja nam je potrebna kako bismo mirnije ušli zu završmicu prvenstva", rekao je pomoćni trener Dobojlija Anđelko Tadić, dodavši:

"Svakako da ćemo mi kao stručni štab dati što više ingormacija igračima o ekipi Željezničara i ne sumnjam da će dati sve od sebe. Vjerujemo u ove igrače, vjerujem da oni mogu da naprave dobar rezultat. Na kraju krajeva, Sloga je pobjeđivala ekipe iz gornjeg dijela tabele u prošloj sezoni. Ove godine to još nismo ostvarili, ali nadam se da će sutra doći do toga."

Na posljednje dvije utakmice protiv Borca dva igrača dobila su direktne crvene kartone. U utakmici igranoj 20. novembra isključen je Stefan Milosavljević, a u nedjelju Franko Dadić, tako da ovi igrači neće biti na raspolaganju za okršaj sa Sarajlijama.

"Dosta igrača koji su bili povrijeđeni su nam sada na raspolaganju, ali sada smo opterećeni kartonima, tako da i dalje imamo problem što se tiče igračkog kadra. Međutim, ne smijemo da imamo opravdanje, moramo da skupimo potrebnu energiju da dođemo sutra do što boljeg rezultata, odnosno da zabilježimo pobjedu kako bismo mirno ušli u kraj prvog dijela sezone", zaključio je Tadić.

PREMIJER LIGA BiH – 16. kolo

Utorak:

Igman – Velež (13.00)

Radnik – Sarajevo (16.00)

Posušje – Zrinjski (18.45)

Srijeda:

Sloga Meridian – Željezničar (13.00)

Sloboda – Široki Brijeg (16.00)

GOŠK – Borac (18.30)







