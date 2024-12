Zinčenko mu bio kao brat, a ovaj mu "ukrao" djevojku: Kontroverzna ljubavna priča lijepe Vlade i Ukrajinca

Mauro Ikardi i Vanda Nara vjerovatno su najpoznatiji fudbalski par na svijetu, a svi znamo kako su se njih dvoje upoznali. Slična priča nam dolazi i iz Ukrajine.

Izvor: Shutterstock/instagram/vlada sedan

Oleksandar Zinčenko je prije nekoliko nedjelja objavio svoju autobiografiju pod nazivom "Believe", u kojoj je govorio i o ratu u Ukrajini.

Dok se u većinu priča ispričanih u knjizi lako može povjerovati, postoji barem jedna u čiju iskrenost se sumnja – ona o tome kako je upoznao svoju suprugu Vladu Sedan.

Zinčenko tvrdi da je prvi put razgovarao sa Vladom onlajn kada je imao 14 godina, a ona je bila među njegovim prijateljima na VKontakte-u (ruska verzija fejsbuka). Nakon nekoliko razgovora, izgubili su kontakt zbog promjena u Zinčenkovoj karijeri, a konačno su se ponovo povezali kada je Ukrajinac već obukao dres Mančester sitija.

Dvadestosedmogodišnjak pominje Vladinog "momka" samo kada govori o svom prelasku iz ruske Ufe u Mančester siti 2016. godine. Zatim otkriva da su se ponovo povezali "nekoliko godina kasnije" i da se "sve desilo vrlo brzo" nakon što ju je pozvao na sastanak.

Da li je Vlada bila slobodna kada je upoznala Zinčenka?

U to vrijeme, Vlada je još uvijek bila u vezi sa Andrejem Borijačukom, jednim od Zinčenkovih najboljih prijatelja iz vremena kada su obojica trenirali u akademiji Šahtjora iz Donjecka. Zanimljivo je da su njih troje ljetovali zajedno.

Nedugo nakon toga, Zinčenko i Vlada su ponovo viđeni zajedno, ali bez Borijačuka. Od tada, trio nije više viđen zajedno, a Borijačuk je na instagramu objavio post u kojem je napisao da je "grijao zmiju na svojim grudima", što je aludiralo na njegove emocije prema Vladi i Zinčenku.

Izvor: Screenshot

Situacija je postala jasnija kada je Zinčenko poljubio Vladu, tada ukrajinsku TV novinarku, u obraz nakon velike pobjede Ukrajine protiv Srbije. Od tada, njihov odnos je napredovao, a Zinčenko je nastavio da razvija svoju karijeru, igrajući za Mančester siti i Arsenal. Par je vjenčanje održao 2020. godine, a već sljedeće godine su dobili svoje prvo dijete, dok su 2023. godine po drugi postali roditelji.

Šta kaže Borijačuk?

Što se tiče Borijačuka, on je većinu svoje karijere proveo je u ukrajinskoj Premijer ligi, a imao je nekoliko pozajmica u turske i mađarske klubove. Nedavno je govorio o situaciji sa Zinčenkom i Vladom.

"Bio sam u vezi sa Vladom tri godine, ali to je sada prošlost. Nije kao da sam prestao da igram fudbal. Radio sam svoj posao, postizao golove nakon što smo se razdvojili. Oslobodio sam se toga prije mnogo vremena. Nemam nikog da se ljutim", rekao je Borijaču i otkrio u kakvom je odnosu sa Zinčenkom sada.

“Ne komuniciram sa Oleksandrom. Kako možemo biti prijatelji nakon nečega poput toga? To nije bilo muški. Da sam znao šta se desilo, to bi bilo rečeno u intervjuu. Ne znam kako bih se osjećao da ga sada sretnem. On ima svoj život, ja imam svoj. Nekada smo bili prijatelji, sada nismo", dodao je Borijačuk.