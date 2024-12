Zvezda razbila Novi Pazar 7:1! Šetnja kraj Jošanice, ovo je bilo surovo

Zvezda pobijedila Novi Pazar.

Izvor: MN Prees

Crvena zvezda je bila ubjedljiva u 19. kolu Superlige Srbije. Izabranici Vladana Milojevića slavili su 7:1 (4:1) u Novom Pazaru, a razlika u kvalitetu dvije ekipe bila je očigledna. Izgleda da su se crveno-bijeli u potpunosti oporavili poslije poraza od Milana u Ligi Šampiona, pošto su na terenu izgledali vrlo dominantno, a to su naročito pokazali u prvih 20. minuta kad je pitanje pobjednika bilo riješeno, pošto je prednost glasila 4:0.

Zvezda je izgledala uigrano i poletno na terenu. To je dokazala prvim golom već u šestom minutu i od tog trenutka uspjesi su samo nastavili da se nižu. Prvo je bio precizan Duarte, a koji minut kasnije, tačnije u 11. Ilić je bio nesebičan i loptu proslijedio do Kataia koji je lako nadmudrio Jakuba.

Nije mnogo trebalo gostima, do 15. minuta bilo je 3:0, a strijelac je bio Nemanja Radonjić.

Nije mnogo trebalo gostima, do 15. minuta bilo je 3:0, a strijelac je bio Nemanja Radonjić. Volej ljetnog pojačanja Crvene zvezde bio je dovoljno jak da zatrese mrežu rivala i u ranoj fazi meča odluči pobjednika. Činilo se da će gosti spustiti gas, ali svega tri minuta kasnije Seol je prihvatio loptu koju mu je Katai poslao i proslijedio je u donji ugao gola Novog Pazara za velikih 4:1.

U 34. minutu i Pazar je stigao do svog gola i napokon se probudio - Miletić je asistirao Adešini. Domaći tim je potom zaigrao nešto agresivnije, imao je čak i nekoliko šansi, ali nije uspio da iz njih profitira, pa je na poluvremenu rezultat bio 4:1 za Zvezdu.

U nastavku je gostima bio potrebno svega tri minuta da dođu do novog gola, u 48. je Luka Ilić bio precizan, a onda je uslijedila trostruka izmjena u Zvezdi. Na teren je ušao Maksimović kojem je bilo potrebno manje od 10 minuta da dođe do novog gola za gostujući tim. Ipak, mlada nada Zvezde nije proslavila pogodak, s obzirom na to da je Andrija rođen u Novom Pazaru.

U nastavku je intenzitet u potpunosti pao, sve su češći bili prekršaji, pa je i ljekarska služba imala mnogo posla. Na kraju je tački stavio i Lazar Jovanović u 90. minutu divnim golom i ujedno svojim prvim u seniorskom dresu kluba iz Ljutice Bogdana.