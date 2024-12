"Sa Baharom je tad nešto puklo": Napadač progovorio o Zvezdi, jedan sastanak je sve promijenio na gore

Žan Filip Kraso pričao je o vremenu provedenom u Crvneoj zvezdi i promjenama trenera.

Žan Filip Kraso odlučio je da napusti Crvenu zvezdu i karijeru da nastavi u drugoj ligi Francuske. Potpisao je za Pariz i tamo je na 15 mečeva već dao sedam golova, uz dvije asistencije i jedan je od najzaslužnijih za to što je ekipa trenutno na drugom mjestu i što je tim u igri za ulazak u najjači rang takmičenja.

Napadač iz Obale Slonovače pričao je o svemu tome, a posebno o periodu koji je proveo na "Marakani" i odnos kakav je imao sa Barakom Baharom i poslije sa Vladanom Milojevićem. "Razumijem reakcije ljudi, svi imaju pravo na svoje mišljenje, ali niko od njih nije bio u mojoj poziciji i nije vidio sve te stvari i elemente koje sam ja znao o cijeloj situaciji", počeo je Kraso.

Zatim se vratio na period iz Zvezde. "Imao sam sezonu sa dva različita lica. Dao sam sedam golova i imao tri asistencije na prvih 10 mečeva, bio sam najbolji strijelac i asistent u klubu. Onda na dvije utakmice prije početka Lige šampiona trener me je stavio na klupu bez ikakvog objašnjenja. Isto se desilo u Ligi šampiona, mada me je tada iz kurtoazije obavijestio ranije. Nisam ja bio jedini na kog je sve to uticalo, bio je tu još jedan igrač u istoj situaciji (Kings Kangva prim. aut.), rekao bih da je tu nešto puklo."

Želio je da popriča tada sa izraelskim stručnjakom.

"Zahtijevao sam sastanak sa trenerom Baharom. Nisam htio da se svađam niti nešto slično, već samo da imamo konstruktivan razgovor i da razumijem zašto više nisam u njegovim planovima i šta moram da unaprijedim. Pričao mi je o defanzivi i složio sam se sa njim, odbrana kreće od napadača. U sljedećem meču sam igrao u veznom redu, fokusirao sam se na defanzivne dužnosti, odigrao sam dobar meč i rekao sam sebi 'to je to, sve je kako treba', ali se ništa nije promijenilo."

"Milojeviću ne zamjeram ništa"

Poslije derbija sa Partizanom Bahar je dobio otkaz, na klupu je došao Vladan Milojević. "Kada je došlo do promjene trenera ja sam bio na Afričkom kupu nacija mjesec dana, ekipi je išlo dobro bez mene, tako da nije bilo potrebe da me vrate u tim. Ne zamjeram treneru ništa, nismo se poznavali. Dvije nedjelje je sve bilo okej, ali onda putuješ autobusom pet sati negdje, ne znam ni ja gdje i onda ne igraš uopšte."

U tim momentima je shvatio da je to tačka pucanja i da je vrijeme za rastanak. "Bilo je iscrpljujuće, nisam imao želju ni da treniram, zato sam odlučio da odem. Cilj nije bio da se vratim u drugu ligu Francuske, već da nađem klub u kom mogu što više da igram, to je bio moj glavni motiv."

Ima samo lijepe riječi o vremenu provedenom u Beogradu.

"Ima zaista dosta pozitivnih stvari. Otkrio sam Ligu šampiona, to je najveće takmičenje koje možeš da igraš sa klubom. Bilo je to lijepo novo iskustvo. Otkrio sam novu kulturu, novi jezik, nisam naučio toliko dosta srpskog, ali znam neke riječi. Unaprijedio sam i svoj engleski, iako je bio dosta dobar. Prijatno sam bio iznenađen životom tamo, jer nisam znao mnogo o Srbiji. Kvalitet života je odličan, posebno za djecu, nisam vidio mnogo gradova osim Beograda, mada neki tereni nisu bili baš dobri", zaključio je Kraso.