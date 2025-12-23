logo
Njemački fudbaler poginuo u nesreći na Durmitoru

Njemački fudbaler poginuo u nesreći na Durmitoru

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Otkriven je identitet osobe koja je poginula u nesreći koja se dogodila na planini Durmitor na Žabljaku. U pitanju je Sebastijan Hertner.

sebastijan hertner fudbaler poginuo na durmitoru Izvor: Ulrich Wagner / imago sportfotodienst / Profimedia

Užasna nesreća dogodila se na Durmitoru gdje je jedan turista poginuo kada je ispao iz korpe ski-lifta. Sada je otkriven njegov identitet i u pitanju je Sebastijan Hertner (34). Radi se o njemačkom fudbaleru koji je bio na odmoru na Žabljaku.

Sa njim je bila i jedna žena koja se nalazi i dalje u teškom, ali stabilnom stanju. Do nesreće je došlo na drugom dijelu žičare koji je strmiji i sumnja se da je došlo do kvara na žičari koja vodi ka Savinom kuku zbog čega je korpa u kojoj su se nalazili počela da klizi unazad i udarila u drugu korpu.

"Sa velikom tugom moramo da saopštimo da je naš kapiten Sebastijan Hertner imao fatalnu nesreću dok je bio na odmoru. Šokirani smo i tužni. Upućujemo saučešće njegovoj porodici i ljudima koji su ga poznavali. Sebastijane, počivaj u miru", naveo je ETSV Hamburg, klub u kom je posljednji put igrao...

Ko je Sebastijan Hertner?

Sebastijan Hertner rođen je 2. maja 1991. godine u njemačkom gradu Leonbergu i igrao je na poziciji štopera. U mlađim kategorijama je igrao za čuveni Štutgart i kroz rezervni tim je pokušao da se domogne prvog tima, ali u tome nije uspio. Otišao je odatle u rezerve Šalkea.

Tamo ga je primijetio Minhen 1860 za koji je odigrao 22 meča prije nego što je prekomandovan u rezervni tim. Igrao je potom za Aue, Darmštad, Libek, Turkuguču Minhen, BFS Cinamo, Otensen i ETSV Hamburg. Cijelu karijeru proveo je u Njemačkoj, a igrao je i u mlađim selekcijama reprezentacije Njemačke (do 18 i do 19 godina).

(MONDO)

