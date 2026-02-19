Ubio ženu i nahranio pse, a sad brani za Vasko: Skandal kakav fudbal ne pamti

Svirepi ubica Bruno Fernandes izašao ranije iz zatvora i ide pravo na gol.

Izvor: Profimedia/CRISTIANE MATTOS/AFP

Brazilski golman Bruno Fernandes osuđen je na 22 godine zatvora zbog toga što je kidnapovao i ubio svoju suprugu, a sada će se vratiti na teren. Iako je od presude prošlo samo 16 godina, Bruno Fernandes je pušten iz zatvora zbog dobrog vladanja i sad je na uslovnoj, međutim ti kriminalna prošlost mu nije smetala da pronađe brzo posao.

Prema informacijama iz Brazila, njega je angažovao klub Vasko de Gama koji se takmiči u četvrtom rangu takmičenja, odnosno nije u pitanju slavni klub u kome takođe trenutno vladaju nemiri.

Očekuje se da će Bruno Fernandes već danas odigrati svoj prvi meč za klub, zbog čega su navijači vrlo nezadovoljni.

Ko je Bruno Fernandes?

U pitanju je golman koji je važio za velikog talenta i branio je standardno za Atletiko Mineiro i Flamengo, tražio ga je Milan, da bi njegova karijera bila potom prekinuta 2010. godine zbog ubistva supruge. Kidnapovao ju je i mučio uz pomoć rođaka, a koji je na sudu potvrdio da je njome nahranio i pse. Takođe, kidnapovao je i svog sina tom prilikom. Osuđen je na 22 godine zatvora, da bi 2017. godine bio pušten nakon uložene žalbe.

Kratko je bio van zatvora, potom je ponovo uhapšen, a 2019. godine je pušten na uslovnu kaznu i mogao je da trenira preko dana, da bi uveče morao da se vraća u "kućni pritvor".

Tako je bio član nekoliko klubova, a sada se vraća na gol Vaska što je podiglo uzbunu na društvenim mrežama.