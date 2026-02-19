logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ubio ženu i nahranio pse, a sad brani za Vasko: Skandal kakav fudbal ne pamti

Ubio ženu i nahranio pse, a sad brani za Vasko: Skandal kakav fudbal ne pamti

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Svirepi ubica Bruno Fernandes izašao ranije iz zatvora i ide pravo na gol.

Brazilski golman koji je ubio suprugu izašao iz zatvora i ponovo brani Izvor: Profimedia/CRISTIANE MATTOS/AFP

Brazilski golman Bruno Fernandes osuđen je na 22 godine zatvora zbog toga što je kidnapovao i ubio svoju suprugu, a sada će se vratiti na teren. Iako je od presude prošlo samo 16 godina, Bruno Fernandes je pušten iz zatvora zbog dobrog vladanja i sad je na uslovnoj, međutim ti kriminalna prošlost mu nije smetala da pronađe brzo posao.

Prema informacijama iz Brazila, njega je angažovao klub Vasko de Gama koji se takmiči u četvrtom rangu takmičenja, odnosno nije u pitanju slavni klub u kome takođe trenutno vladaju nemiri.

Očekuje se da će Bruno Fernandes već danas odigrati svoj prvi meč za klub, zbog čega su navijači vrlo nezadovoljni.

Ko je Bruno Fernandes?

U pitanju je golman koji je važio za velikog talenta i branio je standardno za Atletiko Mineiro i Flamengo, tražio ga je Milan, da bi njegova karijera bila potom prekinuta 2010. godine zbog ubistva supruge. Kidnapovao ju je i mučio uz pomoć rođaka, a koji je na sudu potvrdio da je njome nahranio i pse. Takođe, kidnapovao je i svog sina tom prilikom. Osuđen je na 22 godine zatvora, da bi 2017. godine bio pušten nakon uložene žalbe.

Kratko je bio van zatvora, potom je ponovo uhapšen, a 2019. godine je pušten na uslovnu kaznu i mogao je da trenira preko dana, da bi uveče morao da se vraća u "kućni pritvor".

Tako je bio član nekoliko klubova, a sada se vraća na gol Vaska što je podiglo uzbunu na društvenim mrežama.

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC