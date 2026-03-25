Vrijedio je 130 miliona, sad je slobodan igrač: Zaboravljeni fudbaler se vraća tamo gdje je bio najbolji

Borusija Dortmund željela bi da u svoje redove vrati Džejdona Sanču, igrača koji je nekad važio za najtalentovanijeg fudbalera

Borusija Dortmund želi da vrati Džejdona Sanča (26), kojem 30. juna ističe ugovor sa Mančester Junajtedom. Poslije toga trebalo bi da Englez postane slobodan igrač, a njegov bivši tim mogao bi da iskoristi priliku.

Sančo je trenutno na pozajmici u Aston Vili, nije se proslavio igrom, pošto priliku pretežno dobija sa klupe. Prema saznanjima "Goal" Borusija je zainteresovana za starog igrača. Sančo je za njemački klub već igrao u dva navrata. Prvi put od 2017. do 2021. godine, kada je stigao iz Mančester sitija, još u juniorsokm odbu, za 21 milion evra, a zatim je prodan Mančester junajtedu za 85 miliona evra.

Činilo se da je talentovanom fudbaleru "upala kašika u med", ali se kockice nisu posložile na očekivan način. Problemi sa minutažom bili su sve veći, pa je okarakterisan krao promašaj. Kao rješenje pojavila se pozajmica, pa je na kraju igrao u Čelsiju.

Sančo je ponovo dres Dortmunda nosio na pozajmici od januara do juna 2024. U ukupno 158 utakmice za Borusiju postigao je 53 gola i zabeležio 67 asistencija. Na vrhuncu karijere, u ljeto 2020. godine, Sančo je vrijedio čak 130 miliona evra prema Transfermarktu. Po tome je bio drugi igrač svijeta, odmah iza Kilijana Mbapea, koji je vrijedio 180 miliona evra. Sad je jasno da su predviđanja bila poprilično pogrešna.