Inter kupuje dva sina Dejana Stankovića: Pustili ih budzašto, sad će potrošiti milione

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Italijani tvrde da će Inter na kraju sezone kupiti Filipa i Aleksandra Stankovića.

inter kupuje dva sina dejana stankovica Izvor: MN PRESS

Nekadašnji fudbaler Dejan Stanković veliki dio svoje karijere proveo je u dresu Intera, sa kojim je osvojio i Ligu šampiona u sada već kultnoj sezoni pod komandom Žozea Murinja. Kako se Stankovićeva karijera bližila kraju, tako su kroz mlađe kategorije slavnog milanskog kluba o fudbalu učili njegovi sinovi. U narednih nekoliko mjeseci Inter bi mogao da kupi dvojicu nasljednika Dejana Stankovića, nakon što ih je prethodnog ljeta pustio da odu...

Kako prenose italijanski mediji, Inter je riješen da na kraju sezone u klub vrati golmana Filipa Stankovića kojeg je prodao Veneciji, ali i veznog fudbalera Aleksandra Stankovića koji se već dokazao igrama u ekipi Klub Briža. Prethodnog ljeta je slavni italijanski klub za njih dvojicu dobio ukupno 11 miliona evra, a sada će morati da izbroji daleko više kako bi ih vratio.

Inter je zadržao 50 odsto od narednog transfera Filipa Stankovića, što znači da bi drugoligašu Veneciji trebalo da plati samo polovinu novca koji taj tim odredi kao cijenu za srpskog čuvara mreže. Sportski sektor Intera planira da Filip bude rezervni golman naredne sezone, a da mjesto u svlačionici dijeli sa bratom koji će se takođe vratiti u klub.

Sa druge strane, Aleksandar je više puta isticao koliko želi da igra u Interu, timu za koji je svojevremeno baš na mjestu centralnog veznog igrao njegov otac. Prilika da bude klupski drug sa rođenim bratom mogla bi samo da pojača tu želju - iako je sada već veliki broj evropskih timova zainteresovan za njega.

Inter će morati duboko da zavuče ruku u džep, da plati više od 20 miliona evra, ali to je bio dobro proračunat posao. Već su zaradili gotovo 10 miliona kada su talentovanog Aleksandra Stankovića poslali u Belgiju, a njemu je tamo cijena višestruko porasla pa bi u budućnosti mogli da prihoduju i daleko više novca.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Inter Dejan Stanković

