Crvena zvezda i Vojvodina večeras se bore za trofej Kupa Srbije. Dejan Stanković i Miroslav Tanjga pripremaju svoje timove za ključnu utakmicu sezone. U kojim sastavima će igrati?

Crvena zvezda i Vojvodina sastaju se večeras u finalu Kupa Srbije na stadionu "Lagator" u Loznici od 20 časova. Biće to treći put uzastopno da Zvezda i Vojvodina igraju za manje važan trofej u srpskom fudbalu, a koji još od 2021. godine pripada upravo beogradskim crveno-bijelima. Takođe, Zvezda ima pet uzastopnih "duplih kruna".

Međutim, čak dva puta ove sezone Vojvodina je pobjeđivala Zvezdu - i to u samo 40 dana - tako da ne ulazi bez samopouzdanja u finale, vjerujući da je ovo dan kada će se novi pehar pojaviti na "Karađorđu".

Šta je spremio Stanković?

Vidi opis Vjerovatni sastavi Crvene zvezde i Vojvodine u finalu Kupa Srbije: Ko će koga iznenaditi?

Iako je Vojvodina dva puta pobjeđivala Zvezdu, bilo je to prije dolaska Dejana Stankovića koji je svoj jedini meč protiv "lala" ove sezone dobio u prvoj rundi plej-ofa. Bilo je 4:1 za domaći tim koji je iskoristio crveni karton Siniše Tanjge iz 20. minuta i lako se izborio sa "starom damom".

Na tom meču Dejan Stanković je izašao sa trojicom štopera u zadnjoj liniji i čini se da je to sada već njegov oprobani recept za "jače" utakmice, pa je pretpostavka da će Zvezda na isti način igrati i u Loznici.

Crvena zvezda: Mateuš - Učena, Veljković, Eraković - Seol, Elšnik, Krunić, Tiknizjan - Kostov - Arnautović i Katai.

Šta je spremio Tanjga?

Predsjednik FK Vojvodina Dragoljub Zbiljić rekao je da je prednost njegove ekipe što ima Miroslava Tanjgu i vjeruje da bi mogao da donese trofej Kupa Srbije koji bi uljepšao već vrlo uspješnu sezonu za "lale".

Tanjga je rekao da njegovi igrači treba da budu rasterećeni i pokušao je da ih opusti pred najvažniju utakmicu sezone, a sada ostaje da se vidi da li je pronašao rješenje za formaciju 3-4-1-2 koja daje rezultate. Za to će mu biti potrebna brza krila, dobra tranzicija, ali prije svega dobra odbrana.

Vojvodina: Rostić - L. Nikolić, Suč, Crnomarković, Baros - Petrović, Savićević - Ranđelović, Vidosavljević, Sukačev - Vukanović.

Ko sudi finale?

Kragujevčanin Pavle Ilić biće glavni arbitar u finalu, a povjerenje je dobio i na nedavnom 178. "vječitom" derbiju. Ilić je sudio i finale Kupa od prošle godine, kada je Zvezda pobijedila Vojvodinu u Zaječaru ubjedljivo - 3:0.

Takođe, dijelio je Ilić pravdu i na meču Vojvodina - Crvena zvezda u Novom Sadu ove sezone, kada su izabranici Miroslava Tanjge slavili sa 3:2. Pomoćnici Ilića na ovom meču biće Uroš Stojković i Milan Mihajlović. Mesta u VAR sobi rezervisana su za Pavla Tomića i Miloša Simovića, dok je četvrti sudija Predrag Janjuš iz Pančeva.

