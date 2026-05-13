Vjerovatni sastavi Crvene zvezde i Vojvodine u finalu Kupa Srbije: Ko će koga iznenaditi?

Nebojša Šatara
Crvena zvezda i Vojvodina večeras se bore za trofej Kupa Srbije. Dejan Stanković i Miroslav Tanjga pripremaju svoje timove za ključnu utakmicu sezone. U kojim sastavima će igrati?

Vjerovatni sastavi Crvene zvezde i Vojvodine u finalu Kupa Srbije: Ko će koga iznenaditi? Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda i Vojvodina sastaju se večeras u finalu Kupa Srbije na stadionu "Lagator" u Loznici od 20 časova. Biće to treći put uzastopno da Zvezda i Vojvodina igraju za manje važan trofej u srpskom fudbalu, a koji još od 2021. godine pripada upravo beogradskim crveno-bijelima. Takođe, Zvezda ima pet uzastopnih "duplih kruna".

Međutim, čak dva puta ove sezone Vojvodina je pobjeđivala Zvezdu - i to u samo 40 dana - tako da ne ulazi bez samopouzdanja u finale, vjerujući da je ovo dan kada će se novi pehar pojaviti na "Karađorđu".

Šta je spremio Stanković?

Iako je Vojvodina dva puta pobjeđivala Zvezdu, bilo je to prije dolaska Dejana Stankovića koji je svoj jedini meč protiv "lala" ove sezone dobio u prvoj rundi plej-ofa. Bilo je 4:1 za domaći tim koji je iskoristio crveni karton Siniše Tanjge iz 20. minuta i lako se izborio sa "starom damom".

Na tom meču Dejan Stanković je izašao sa trojicom štopera u zadnjoj liniji i čini se da je to sada već njegov oprobani recept za "jače" utakmice, pa je pretpostavka da će Zvezda na isti način igrati i u Loznici.

Crvena zvezda: Mateuš - Učena, Veljković, Eraković - Seol, Elšnik, Krunić, Tiknizjan - Kostov - Arnautović i Katai.

Šta je spremio Tanjga?

Predsjednik FK Vojvodina Dragoljub Zbiljić rekao je da je prednost njegove ekipe što ima Miroslava Tanjgu i vjeruje da bi mogao da donese trofej Kupa Srbije koji bi uljepšao već vrlo uspješnu sezonu za "lale".

Tanjga je rekao da njegovi igrači treba da budu rasterećeni i pokušao je da ih opusti pred najvažniju utakmicu sezone, a sada ostaje da se vidi da li je pronašao rješenje za formaciju 3-4-1-2 koja daje rezultate. Za to će mu biti potrebna brza krila, dobra tranzicija, ali prije svega dobra odbrana.

Vojvodina: Rostić - L. Nikolić, Suč, Crnomarković, Baros - Petrović, Savićević - Ranđelović, Vidosavljević, Sukačev - Vukanović.

Ko sudi finale?

Kragujevčanin Pavle Ilić biće glavni arbitar u finalu, a povjerenje je dobio i na nedavnom 178. "vječitom" derbiju. Ilić je sudio i finale Kupa od prošle godine, kada je Zvezda pobijedila Vojvodinu u Zaječaru ubjedljivo - 3:0.

Takođe, dijelio je Ilić pravdu i na meču Vojvodina - Crvena zvezda u Novom Sadu ove sezone, kada su izabranici Miroslava Tanjge slavili sa 3:2. Pomoćnici Ilića na ovom meču biće Uroš Stojković i Milan Mihajlović. Mesta u VAR sobi rezervisana su za Pavla Tomića i Miloša Simovića, dok je četvrti sudija Predrag Janjuš iz Pančeva.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:24
Navijači Vojvodine zapalili obeležja Partizana na "Karađorđu"
Izvor: MONDO/Milutin Vujičić
Izvor: MONDO/Milutin Vujičić

FK Vojvodina FK Crvena zvezda Kup Srbije

