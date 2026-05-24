Preminuo legendarni fudbaler Hajduka iz Splita: Na Poljudu je tukao Zdravka Mamića

Nekadašnji fudbaler Hajduka iz Splita Ivo Bego ostao je najveći navijač kluba za koji je igrao.

Nekadašnji fudbaler Hajduka iz Splita Ivo Bego preminuo je u 89. godini, a navijače velikana hrvatskog kluba pogodila je vijest o njegovoj smrti. Bego je bio fudbaler splitskog kluba između 1955. i 1965. godine, za klub je odigrao 253 meča i postigao 14 golova, a na terenu je bio prepoznat po svojoj borbenosti. Nakon igračke karijere ostao je veliki navijač Hajduka i često je pričao o tome.

Pamti se incident na Poljudu sada već davne 2014. godine, kada je zbog prokovacija u svečanoj loži nasrnuo na Zdravka Mamića. Padale su tada teške riječi, došlo je i do fizičkog obračuna, a Bego je tvrdio da se ne kaje zbog sukoba sa kontroverznim čelnikom zagrebačkog Dinama.

"Nastala je gužva, i tog Mamića koji već desetak godina pravi ekscese policija je trebalo da izvede s igrališta, da ne dođe do ovih događaja. Nije mi žao što sam tako postupio jer uz ono što on radi, neko je trebalo da ga spreči. Kad nije policija, onda sam eto ja", ispričao je Bego i potvrdio da bi opet isto postupio.

O njihovom sukobu dugo se pričalo, a Ivo Bego je pored toga imao i druge izjave o Dinamu koje su privlačile pažnju. Isticao je da želi da Dinamo iz Zagreba izgubi sve mečeve koje igra, bez obzira da li su to prvenstvene ili evropske utakmice. Takođe, istakao je da za njega postoji samo jedan klub - Hajduk iz Splita.

Kako se Hajduk oprostio od legende?

Legendarnog fudbalera Hajduka iz Splita ispratio je i njegov voljeni klub. Tim sa Poljuda oprostio se od Bega emotivnom objavom na društvenim mrežama, uz podsjećanje na sve što je ovaj nekadašnji fudbaler predstavljao za velikana jugoslovenskog fudbala.

"Šjor Ivo pripadao je generaciji igrača koja je Hajduk živjela svim srcem. Na travnjaku je uvijek davao posljednji atom snage, igrajući hrabro, požrtvovano i s posebnim ponosom noseći grb voljenog Kluba. Njegova srčanost i odanost bili su primjer saigračima i inspiracija navijačima, a upravo su takvi ljudi gradili identitet Hajduka kakvog danas poznajemo", napisali su i dodali: "Za Hajduk, Ivo Bego nije bio samo vrhunski fudbaler, već simbol jednog vremena i duha Splita i Dalmacije - iskren, ponosan, čvrst i neraskidivo vezan uz svoj narod i svoj Klub. Generacije navijača pamtiće ga kao igrača koji je na terenu radio sve ono što Hajduk predstavlja: borbenost, emociju, zajedništvo i neizmjernu ljubav prema biloj boji".