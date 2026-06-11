Enver Kulašin raskida ugovor sa turskim superligašem?

Bivši krilni napadač mogao bi ovog ljeta da okonča saradnju sa Gacijantepom.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Enver Kulašin mogao bi ovog ljeta da raskine ugovor sa turskim Gacijantepom. Prema navodima tamošnjih medija, bivši krilni napadač Borca, iz kojeg je otišao u tursku Superligu, blizu je okončanja saradnje sa klubom koja je prema slovu ugovora trebalo da traje 3+1 godinu.

Iz Borca i Banjaluke mladi ofanzivac rođen u Travniku 2003. godine stigao je prošle godine, nakon eliminacije crveno-plavih od Santa Kolome na startu kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Gacijantep ga je platio oko 700.000 evra, ali je Kulašin u ovom klubu ostao samo do kraja 2025. godine.

Uknjižio je 8 nastupa – 5 u Superligi i 3 u kup-takmičenju, postigavši jedan gol. Klub je potom odlučio da ga pošalje na pozajmicu u drugoligaša Sarijespor, za koji je odigrao 14 utakmica, od čega je 10 puta bio starter. Učinku od jednog pogotka dodao je i dvije asistencije.

Kulašin je, inače, prošao omladinsku školu Željezničara, iz kojeg je u Borac došao sredinom 2021. godine. Upisao je 90 nastupa u Premijer ligi BiH, postigavši 16 golova. Takođe, za Borac je odigrao 25 mečeva na evropskoj sceni, što ga trenutno čini klupskim rekorderom.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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