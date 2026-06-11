logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Enver Kulašin raskida ugovor sa turskim superligašem?

Enver Kulašin raskida ugovor sa turskim superligašem?

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Bivši krilni napadač mogao bi ovog ljeta da okonča saradnju sa Gacijantepom.

Enver Kulašin protiv Galatasaraja Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Enver Kulašin mogao bi ovog ljeta da raskine ugovor sa turskim Gacijantepom. Prema navodima tamošnjih medija, bivši krilni napadač Borca, iz kojeg je otišao u tursku Superligu, blizu je okončanja saradnje sa klubom koja je prema slovu ugovora trebalo da traje 3+1 godinu.

Iz Borca i Banjaluke mladi ofanzivac rođen u Travniku 2003. godine stigao je prošle godine, nakon eliminacije crveno-plavih od Santa Kolome na startu kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Gacijantep ga je platio oko 700.000 evra, ali je Kulašin u ovom klubu ostao samo do kraja 2025. godine.

Uknjižio je 8 nastupa – 5 u Superligi i 3 u kup-takmičenju, postigavši jedan gol. Klub je potom odlučio da ga pošalje na pozajmicu u drugoligaša Sarijespor, za koji je odigrao 14 utakmica, od čega je 10 puta bio starter. Učinku od jednog pogotka dodao je i dvije asistencije.

Kulašin je, inače, prošao omladinsku školu Željezničara, iz kojeg je u Borac došao sredinom 2021. godine. Upisao je 90 nastupa u Premijer ligi BiH, postigavši 16 golova. Takođe, za Borac je odigrao 25 mečeva na evropskoj sceni, što ga trenutno čini klupskim rekorderom.

(mondo.ba, D. Šutvić)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Enver Kulašin fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC