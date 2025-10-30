logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kulašin dao prvi gol za Gazijantep! Bivši prvotimac Borca poveo ekipu u naredno kolo Kupa

Kulašin dao prvi gol za Gazijantep! Bivši prvotimac Borca poveo ekipu u naredno kolo Kupa

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

Enver Kulašin bio je strijelac u pobjedi rezultatom 2:0.

Enver Kulašin protiv Galatasaraja Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Enver Kulašin postigao je prvi gol u dresu Gazijantepa!

Turski superligaš je ovog četvrtka, u okviru trećeg kola državnog Kupa, trijumfovao na domaćem terenu nad Karabukom rezultatom 2:0. Bivši krilni napadač Borca na terenu je proveo svih 90 minuta, a bio je strijelac vodećeg pogotka, postignut već u 3. minutu.

Kulašin se, nakon što je četiri godine nosio crveno-plavi dres, od Borca oprostio ljetos, nakon eliminacije iz kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Do sada je, osim večerašnje utakmice u Kupu, odradio još pet nastupa u elitnom rangu, ali sa promjenljivom minutažom.

U prva dva kola (Galatasaraj i Konjaspor), pod vođstvom Ismeta Tasdemira, na terenu je proveo ukupno 111 minuta. Gazijantep je u tim duelima upisao poraze, nakon čega se rukovodstvo kluba odlučilo na trenersku rokadu.

Za novog stratega imenovan je dugogodišnji turski reprezentativac Burak Jilmaz, koji je Kulašina u naredna tri ligaška nastupa dao samo 21 minut.

Možda je večerašnji gol preporuka da mu mjesto u startnoj postavi bude redovno...

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Enver Kulašin Gazijantep

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC