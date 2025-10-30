Kulašin dao prvi gol za Gazijantep! Bivši prvotimac Borca poveo ekipu u naredno kolo Kupa

Enver Kulašin bio je strijelac u pobjedi rezultatom 2:0.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Enver Kulašin postigao je prvi gol u dresu Gazijantepa!

Turski superligaš je ovog četvrtka, u okviru trećeg kola državnog Kupa, trijumfovao na domaćem terenu nad Karabukom rezultatom 2:0. Bivši krilni napadač Borca na terenu je proveo svih 90 minuta, a bio je strijelac vodećeg pogotka, postignut već u 3. minutu.

GAZİANTEP'TE GOL ERKEN GELDİ!



GOL | Gaziantep FK 1-0 Karabük İdmanyurdu Spor



⚽️ 3' Enver Kulasinpic.twitter.com/iDNeQU1EqJ — A Spor (@aspor)October 30, 2025

Kulašin se, nakon što je četiri godine nosio crveno-plavi dres, od Borca oprostio ljetos, nakon eliminacije iz kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Do sada je, osim večerašnje utakmice u Kupu, odradio još pet nastupa u elitnom rangu, ali sa promjenljivom minutažom.

U prva dva kola (Galatasaraj i Konjaspor), pod vođstvom Ismeta Tasdemira, na terenu je proveo ukupno 111 minuta. Gazijantep je u tim duelima upisao poraze, nakon čega se rukovodstvo kluba odlučilo na trenersku rokadu.

Za novog stratega imenovan je dugogodišnji turski reprezentativac Burak Jilmaz, koji je Kulašina u naredna tri ligaška nastupa dao samo 21 minut.

Možda je večerašnji gol preporuka da mu mjesto u startnoj postavi bude redovno...

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)