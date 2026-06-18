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Liverpul doveo napadača novom treneru: Aktivirao klauzulu i "ukrao" igrača koji je dao gol Srbiji

Liverpul doveo napadača novom treneru: Aktivirao klauzulu i "ukrao" igrača koji je dao gol Srbiji

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Novi trener Andoni Iraola doveo je prvo pojačanje u Liverpul, svog sunarodnika Viktora Munjoza koji je trenutno sa Španijom na Mundijalu.

Viktor Munjoz potpisao za Liverpul Izvor: Mutsu Kawamori / AFLO / Profimedia

Andoni Iraola nedavno je predstavljen kao novi trener Liverpula i već je dobio prvo pojačanje. U pitanju je njegov sunarodnik iz Španije - Viktor Munjoz (22). Klub je aktivirao otkupnu klauzulu od 40 miliona evra.

Pouzdani novinar za transfere Fabricio Romano prenio je tu informaciju i dodao da je Liverpul "ukrao" pojačanje Njukaslu koji je bio u odmaklim pregovorima sa njim. David Ornštajn sa portala "Atletik" potvrđuje tu informaciju i tvrdi da će ljekarski pregledi biti odrađeni usred Svjetskog prvenstva pošto je on tamo sa reprezentacijom Španije.

Munjoz je rođen 13. jula 2003. godine u Barseloni i prošao je omladinske škole i Barse i Real Madrida. Upravo je krenuo kroz B tim Reala da se probija u seniorskom fudbalu, a za prvi tim Madriđana je odigrao i dvije utakmice 2025. godine.

Shvatio je da tamo neće dobiti željenu minutažu, pa je u julu 2025. godine otišao u Osasunu za pet miliona evra. Može da pokriva obje krilne pozicije u napadu i da igra i na poziciji centralnog napadača.

Za Osasunu je prošle sezone odigrao 36 mečeva i dao sedam golova. Zanimljivo je da je jedini gol za reprezentaciju Španije za sada dao protiv Srbije u prijateljskom meču koji je odigran u martu ove godine u Viljarealu. Dovođenje napadača i nije preveliko iznenađenje. Posebno ako se uzme u obzir teška povreda Uga Ekitikea koji je pokidao Ahilovu tetivu u aprilu. Čeka ga najmanje devet mjeseci pauze. Uz to je i Aleksander Isak često rovit i ima tu vrstu problema.

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Tagovi

Liverpul Viktor Munjoz Osasuna transferi

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