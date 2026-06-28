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"Nedostajaćeš nam, počivaj u miru": Borusija Dortmund se oprostila od legendarnog fudbalera

"Nedostajaćeš nam, počivaj u miru": Borusija Dortmund se oprostila od legendarnog fudbalera

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Borusija Dortmund se oglasila i oprostila od bivšeg fudbalera Volfganga Paula na društvenim mrežama.

Preminuo Volfgang Paul bivši igrač Borusije DOrtmund Izvor: firo Sportphoto / Christopher Ne / AFP / Profimedia

Tužne vijesti za svijet fudbala objavila je Borusija iz Dortmunda. Na društvenim mrežama je objavila da je preminuo njen legendarni fudbaler i defanzivac Volfgang Paul u 86. godini.

Bio je kapiten "milionera" i otišao je u vječnost poslije borbe sa dugom bolešću. Od njega su se oprostili srceparajućom porukom i naveli da je "Volfgang bio skroman, pošten čovjek koji je postao ikona i koji će im mnogo nedostajati 'Štoperu', počivaj u miru".

Paul je karijeru počeo u malo poznatom timu VfL Šverte i tamo je igrao od 1957. do 1961. godine, pa je došao u Brusiju gde je proveo narednih deset godina i postao kapiten. Sa klubom je osvojio UEFA Kup pobednika kkupova u sezoni 1965/66, Kup u sezoni 1964/65, kao i drugo mjesto u Bundesligi (1965/66). Ima i finale Svjetskog prvenstva 1966. godine kada je sa Zapadnom Njemačkom izgubio od Engleske u finalu poslije produžetaka.

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Borusija Dortmund fudbal

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