"Nedostajaćeš nam, počivaj u miru": Borusija Dortmund se oprostila od legendarnog fudbalera

Borusija Dortmund se oglasila i oprostila od bivšeg fudbalera Volfganga Paula na društvenim mrežama.

Izvor: firo Sportphoto / Christopher Ne / AFP / Profimedia

Tužne vijesti za svijet fudbala objavila je Borusija iz Dortmunda. Na društvenim mrežama je objavila da je preminuo njen legendarni fudbaler i defanzivac Volfgang Paul u 86. godini.

Bio je kapiten "milionera" i otišao je u vječnost poslije borbe sa dugom bolešću. Od njega su se oprostili srceparajućom porukom i naveli da je "Volfgang bio skroman, pošten čovjek koji je postao ikona i koji će im mnogo nedostajati 'Štoperu', počivaj u miru".

„Borussia Dortmund ist mein Leben“



- Wolfgang Paul pic.twitter.com/OQIUBEGBhb — Borussia Dortmund (@BVB)June 28, 2026

Paul je karijeru počeo u malo poznatom timu VfL Šverte i tamo je igrao od 1957. do 1961. godine, pa je došao u Brusiju gde je proveo narednih deset godina i postao kapiten. Sa klubom je osvojio UEFA Kup pobednika kkupova u sezoni 1965/66, Kup u sezoni 1964/65, kao i drugo mjesto u Bundesligi (1965/66). Ima i finale Svjetskog prvenstva 1966. godine kada je sa Zapadnom Njemačkom izgubio od Engleske u finalu poslije produžetaka.

: