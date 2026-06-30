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Ukrajina okrenula Hrvate: Evo šta to znači za Srbiju na Evropskog prvenstvu

Ukrajina okrenula Hrvate: Evo šta to znači za Srbiju na Evropskog prvenstvu

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Poslije pobjede Ukrajine nad Hrvatskom na U19 Euru Srbija sada mora da izvuče pozitivan rezultat protiv Ukrajinaca ako želi dalje.

Ukrajina U19 pobijedila selekciju Hrvatske Izvor: MN PRESS

Nakon poraza Srbije 2:0 (1:0) od Italije na startu Evropskog prvenstva za igrače do 19 godina u drugom meču naše grupe Ukrajina je bila bolja od Hrvatske poslije velikog preokreta.

Na kraju je bilo 3:1 (1:1) za Ukrajince koji su poslije 22. minuta bili u zaostatku pošto je sviran penal za "vatrene" i Ivan Barić ga je pretvorio u pogodak. Ipak već do poluvremena rezultat je bio neriješen, a onda je početkom drugog dijela igre došao preokret.

Nakon 26 minuta bulo je 1:1 pošto je Bogdanov pretvorio asistenciju Ljušina u pogodak, a onda se otišlo na odmor. Poslije toga Kaljužni je u 48. minutu pogodio za 2:1, a konačnih 3:1 je postavio Ljušin na asistenciju Sikuta.

Sada su Ukrajina i Italija na diobi prvog mjesta, dok su Hrvatska i Srbija dolje. U narednom meču u četvrtak srpski tim igra sa Ukrajinom, dok će se sastati Italijani i Hrvati. Ako želi Srbija dalje, nema luksuz da izgubi u tom narednom meču, a vrlo vjerovatno mora i da pobijedi.

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fudbal

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